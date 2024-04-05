“İş yaparken karamsarlık yaşıyoruz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da ham örme kumaş, boyalı örme kumaş, baskılı ve pliseli örme kumaş üretimi ve satışı konusunda dünyaca ünlü markalara hizmet veren Kayaoğlu Tekstil, katma değeri yükseltecek özel ürünleri hedefine aldı. 4 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını ve örme konusunda 30 yıllık bir deneyimle çalıştıklarını belirten Kayaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kayaoğlu, “Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Ağırlıklı pazarımız Bursa’daki birçok firma gibi İspanya. Örmenin yanı sıra daha küçük ölçekte dokuma tarafında da bir operasyon yürütüyoruz. Operasyonumuzu 60 kişilik bir ekiple yürütürken çevre hassasiyetine de önem veriyoruz. Örme işi yaptığımız için bir atık oluşturmamız söz konusu değil. Ürünlerimizde de recycle kullanımını artırdık. Bu konuda Avrupa’dan gelen talepleri de karşılayabiliyoruz. Ürünlerimizde %40 dolayında geri dönüştürülmüş ürünlerden elde edilen iplikleri kullanabiliyoruz. Kayaoğlu Tekstil olarak doğada çözünmesi uzun yıllar alan pet ürünlerin, kumaş olarak işlenmesi teknolojisini kullanarak, Global Recycle Standard sertifikası doğrultusunda sürdürülebilir kumaş üretimi gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimizden, üretimde malzeme seçimine, atık yönetiminden enerji kullanımına kadar her adımda sürdürülebilir bir dünya için çaba harcıyoruz” dedi.

Fuar katılımlarının bu yıl da devam edeceğini söyleyen Kayaoğlu, Premier Vision fuarının hareketli geçtiğini ama yaz dönemindeki fuarın yine sönük geçeceği beklentisi içinde olduklarını vurguladı. Kayaoğlu ayrıca Burtex’in de net bir biçimde İstanbul Texibition’un gerisinde kaldığını belirtti.

“Üretimin sürdürülebilirliği bilinmiyor”

Piyasadaki dalgalı seyre rağmen yatırıma da devam etmeye özen gösterdiklerini belirten Kayaoğlu, “2023 yılının ilk yarısında önemli bir iş potansiyeli vardı ancak son 6 ayında kapasiteler boş kaldı. 1 yıllık süreçte maliyetlerimizde de 2,5 kat artış kaydedildi. Ama buna karşın karlılıklarımızda da yüzde 50 oranında düşüş var. Bütün bunlara rağmen makine parkurumuza eklemeler yaptık. Örme konusunda katma değeri daha yüksek ürünler üreterek mevcut karlılığı yükseltebilecek özel ürünlerin imalatı konusunda yaptığımız çalışmalarla paralel olarak bu yatırımı gerçekleştirdik” diye konuştu. 2024 yılının iş potansiyeli olarak iyi başladığını ancak karlılığın düşük olduğunu vurgulayan Kayaoğlu, “Süveyş kanalında yaşananlardan ötürü Türkiye’ye siparişlerin kaydığını görüyoruz. Ama fiyat tarafında maliyetleri yansıtamıyoruz. Pakistan ve Çin gibi bölgelerden ürün tedarikinin uzaması bu dönemde bize avantaj sağladı ama sürecin devamlılığı konusunda hala büyük bir bilinmezlik var. Süveyş’teki sorunun stabil bir hal almasının ardından bunun bize yansımasını öngöremiyoruz. İşçilik ve enerji olarak ciddi maliyet artışları ile karşılaştık. Rekabet ettiğimiz Mısır’da işçilik maliyeti ülkemize oranla neredeyse 10’da 1 dolayında. Şu an tam kapasite ile çalışıyoruz ama bu işin sürdürülebilirliği konusunda elimizde net bir veri yok. İş yaparken karamsarlık yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.