Karpowership ve Petrobras'tan stratejik iş birliği

Karadeniz Holding Enerji Grubu’nun markası olan Karpowership ve Petrobras, doğal gaz ve enerji sektörlerindeki uzmanlıklarını birleştirmek amacıyla bir stratejik anlaşma imzaladı. Bu mutabakat, Amerika kıtası genelinde enerji endüstrisinin talebini karşılamak ve arzı garanti altına almak için deniz üzerinde ve karada doğal gazın sıvılaştırılması, doğal gaz ve sıvı yakıt (LNG) depolanması ve yeniden gazlaştırılması programlarını içeriyor.

Karpowership, 2022 yılından beri Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde, temiz ve kesintisiz elektrik üretiyor. Bu üretim ile Brezilya’nın enerji güvenliğini desteklerken, ülkenin sosyoekonomik gelişimine de katkıda bulunmayı da hedefliyor. Dünyanın en hızlı hayata geçirilen LNG-to-Power projesi olma özelliğini taşıyan Brezilya’daki 560 MW kapasiteli Powership projesine ek olarak, Karpowership’in ülkede iki güneş santrali bulunuyor.

Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, "Petrobras ile bu iş birliği, Güney Amerika'daki yatırım merkezimiz Brezilya'ya olan uzun vadeli taahhüdümüzü pekiştiriyor. Bu hem dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biriyle yeni iş stratejileri üzerinde birlikte çalışmak hem de Brezilya toplumuna ve Amerika kıtasına sunduğumuz hizmetleri genişletebilmek için bir fırsat olacak." dedi.

Şirket ayrıca, gelecek yıllarda yenilenebilir projelere ve yeşil teknoloji girişimlerine yeni yatırımlar yapmayı hedefliyor. Yılmaz, uluslararası ESG (Çevre, Toplum, Devlet) uygulamalarında en iyi örnekleri esas alarak, Brezilya’da denizcilik, yakıt ve enerji sektörlerinde yeni istihdam yaratmaya kararlı olduklarını belirtiyor.