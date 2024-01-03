Kiğılı, Cezayir'deki ilk mağazasını açtı

Kiğılı, yurt dışında büyüme hedefi kapsamında yeni mağaza açılışlarına devam ediyor.

Bu yıl da yatırımlarını sürdürmeyi hedefleyen şirketin yurt dışındaki yeni durağı Cezayir oldu. Ülkenin sahil şeridinde yer alan ve turistik bir şehir olan Oran'da ilk mağazasını açan Kiğılı, seçkin koleksiyonlarını Cezayir'de de müşterileri ile buluşturdu.

Oran Grand Mall'da müşterilerini ağırlamaya başlayan 142 metrekarelik mağazada, markanın "hayatın içinde daha fazla Kiğılı" mottosunu yansıtan koleksiyonları yer alıyor.

Takım elbiseden smokine, casual parçalardan ayakkabı ve aksesuarlara kadar geniş bir ürün gamının satışa sunulduğu mağazada, müşterilere Kiğılı'ya has konfor ve stil yaratmaları için danışmanlık hizmeti de veriliyor.