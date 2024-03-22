Kurvalf, ihracattaki katma değerini yükseltecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Doğalgaz ve petrol iletim hatları başta olmak üzere ağırlıklı olmak üzere enerji sektörüne yönelik vana, aktüatör ve pigleme elemanları üretimlerini 50 yılı aşkın tecrübesi ile gerçekleştiren Kurvalf, ihracat payını ve katma değerini yükselmek adına çalışmalarına devam ediyor. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle 2024’te önceliklerinin mevcudu korumak olduğunu söyleyen Kurvalf Vana AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kurumahmut, “Aylık 100 ila 115 ton aralığında üretim kapasitesi ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Verimlilik konusuna ciddi mesai harcıyoruz. Yaptığımız çalışmalar tesisimizi daha geniş bir alana taşıdığımızda ciromuzda yüzde 20’lik artış yaşanacağını gösteriyor ama Bursa’da taşınmaya uygun bir alan ne yazık ki bulamıyoruz. Bu konuda en temel sıkıntımız arsa yatırım maliyetinin inşaat ve makine teçhizat yatırımının toplamından daha yüksek bir hal alması. Ne yazık ki yatırım ikliminde bu anlamda bir handikap var. Bunu aşmak adına şehrimizde hakkaniyetli bir dağıtım ile OSB’lerin planlaması ve yatırım yapacak olan kişilere alanların tahsis edilmesi gerekiyor. Bizim gibi yatırım yapmaya hazır birçok firma be yazık ki yüksek arsa maliyeti nedeniyle yerinde sayıyor” dedi.

“3 yeni ihracat pazarına açıldık”

Üretimlerinin yüzde 40’ını ihraç ettiklerini belirten Kurumahmut, “İhracat payımızı artırmaya gayret ediyoruz. Son bir yılda 3 pazara daha açılarak toplamda ürün gönderdiğimiz ülke sayısını 18’e çıkardık. Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Balkan ülkeleri başta olmak üzere Avrupa’da birçok noktaya ulaşıyoruz. Ayrıca Endonezya ile de ticaretimiz devam ediyor. Son dönemde Mısır ile olan ticaretin canlanması bize alternatif bir Pazar olarak döndü. Azerbaycan’da güzel bir pazar oluştu. Bunların yanı sıra Yunanistan ve Balkan ülkeleri tarafında ciddi bir hareketlilik yaşıyoruz. Bunlar da ticaretimize olumlu yansıyor. Agresif bir büyüme planımız yok. Ayakları yere sağlam basan bir gelişim planına sahibiz. Üretimdeki ihracat payımızı yılsonunda yüzde 45, ülke sayısını da 20’ye yükseltebilmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Ürünlerimizi geliştirmeye odaklandık”

Ürün gamını geliştirip üretim kapasitesini artırma gibi bir planları olmadığını vurgulayan Mehmet Kurumahmut, “Ürün gamımızdaki bazı parçaların üzerine yoğunlaşarak onları geliştirmeye odaklandık. Ciromuzun yüzde 2’lik kısmını Ar-Ge ve Ür-Ge kapsamında değerlendiriyoruz. Bu çalışmaların bize mevcut modelleri geliştirme fırsatı sunarken ürünlerimizin katma değerini de artıracağını biliyoruz. Makine parkurumuzu da bu yönde güncelledik. Kilogram başına ihracatımızı yukarı seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz. Bu konuda da en büyük sorunumuz sürekli artan girdi maliyetlerimiz. Bizim iç piyasada maaşları artırmaktan ziyade alım gücünü artırıcı modelleri hayata geçirmemiz gerekli. Mevcut durumda maaşlar çalışanı mutlu etmediği gibi maliyetler konusunda da baskı oluşturuyor. O yüzden piyasa dinamiklerine uygun politikalar hayata geçirilmeli. Üretim konusunda sanayici teşvik aldıkça zaten üretiyor. Ama bu desteklerin Ar-Ge yapılacak, katma değeri yükseltecek alanlarda olması gerekli. Yatırımlar arsaya, ranta kaydıkça ne yazık ki bu gidişatı değiştiremeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk 36" çap büyüklüğünde akış kontrol vanası üretimini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kurumahmut, “BOTAŞ’ın projesi için tasarlanan bu kontrol vanası yerli ve milli olarak ülkemizde üretildi ve teslim edildi” dedi. API (Amerikan Petrol Enstitüsü) 6D standartlarında imalat yaparak, uluslararası standartlarda hassasiyeti yüksek ürünler imal ettiklerini söyleyen Kurumahmut, ayrıca akış kontrol vanaları ve HES projelerine özel hidrolik tahrikli vanalar ürettiklerini de sözlerine ekledi.