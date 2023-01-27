Laykon'dan verilerin korunması için 5 öneri

Veri gizliliğinin korunması için farkındalık yaratmayı amaçlayan 28 Ocak Veri Koruma Günü, kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için en iyi siber güvenlik çözümlerine bağlı kalmaya teşvik ediyor.

Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 28 Ocak Veri Koruma Günü’ne özel kişisel verilerin korunmasına yönelik 5 öneri paylaşıyor.

Akkoyunlu'nun önerileri şöyle:



Akıllı parolalar kullanmak ve parola yöneticisine sahip olmak verilerinizi koruyacaktır. Gizliliğinizi savunmak söz konusu olduğunda güvenilir bir parola yöneticisi kullanmak sizi dolandırabilecek veya kişisel bilgilerinizi çalabilecek sahte web sitelerini tespit etmenize yardımcı olarak genel gizliliğinizi artırır. Ayrıca dijital hesaplarınız için güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmanızın yanı sıra 2FA (çift faktörlü doğrulama) özelliğini aktif hale getirmek güvenliğinizi daha sağlam hale getirecek.



Gizliliğinizi VPN ile sağlayabilirsiniz. Alışveriş yapmak, internette gezinmek veya sevdiğiniz programı izlemek için her çevrimiçi oluşunuzda siber saldırganlar tarafından izlenebilirsiniz. VPN kullanmanız, man-in-the-middle saldırılarına ve tehlikeli Wi-Fi bağlantı noktalarından gelebilecek olası saldırılara karşı sizi korurken sanal ortamda izlenmenizin önüne geçer ve kişisel verilerinizin korunmasına yardımcı olur. Bir VPN, trafiğinizi şifrelediği ve çevrimiçi etkinliğinizin siber saldırganlar tarafından izlenmesini

Dijital kimlik koruma çözümleriyle dijital kimliğinizi koruyabilirsiniz. Siber bir dünyada yaşadığımız için tüm kişisel verilerimiz internet ortamında depolanıyor ve bir dijital kimliğe dönüşüyor. İnternete her girdiğimizde yarattığımız ve genişlettiğimiz bu dijital kimlik, finansal güvenliğimizi tehdit eden ciddi gizlilik risklerini beraberinde getirebilir. Siber suçlular kişisel bilgilerinizi kullanarak sizin dijital kopyalarınızı oluşturabilir. Bilgilerinizi ele geçirerek tıpkı sizin yaptığınız gibi çevrimiçi hesabınıza ve ek hassas bilgilerinize erişim sağlayabilir ve daha da fazla zarar verebilirler. Bitdefender Antivirüs gibi dijital kimlik koruması barındıran ödüllü antivirüs çözümleri kullanarak dijital kimliğinizi kontrol edebilirsiniz.



Siber tehditlere karşı korunmanın en etkili yolu antivirüs çözümleri kullanımıdır. İsteyerek paylaştığınız bilgi miktarını sınırlamak, gizlilik ayarlarınızı sıkılaştırmak, olası siber tehditlere karşı tedbir almak ve tetikte olmak gibi çevrimiçi gizliliğinizi korumanın birçok yolu vardır. Ancak cihazlarınızı ve verilerinizi siber tehditlerden korumak söz konusu olduğunda hiçbir alternatif sağlam bir antivirüs çözümünün yerini tutmaz. Fidye yazılım saldırıları, Truva atları, kimlik avı saldırıları ve casus yazılımlar dahil olmak üzere her türlü siber saldırı çeşidine karşı koruma sağlamak için antivirüs çözümleri son derece etkilidir.



Bilmediğimiz uygulamaları kurmak ve kullanmak arka planda farkında olmadan kişisel verilerimizi paylaşmamıza neden olabiliyor. Kullandığımız uygulamaları seçerken daha dikkatli olmalı ve belli periyotlarda özellikle kullanmadığımız uygulamaları cihazlarımızdan kaldırarak temizlik yapmalıyız. Ayrıca aktif olarak kullandığımız uygulamaların, adres defteri, kamera ve mikrofon erişimi gibi ayarlarını tekrar gözden geçirmemiz bizim için önemli bir adım olabilir. En azından kullanım esnasında erişim izinlerini vermek kullanıcılar için fayda sağlayacaktır.