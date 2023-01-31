Mercedes Benz 2022 yılında 1559 EQ sattı

Elektrikli model atağına devam eden Mercedes-Benz, 2022 yılında 4 farklı elektrikli modeli pazara sundu.

2025'ten itibaren, tüm yeni araç mimarilerinin yalnızca elektrikli olacağını ve müşterilerin her model için tamamen elektrikli bir alternatif seçebileceğini açıklayan Mercedes-Benz, 2022 yılında Türkiye lansmanını yaptığı ve elektrikli otomobillerde verimlilik, lüks ve konforu yeni bir seviyeye taşıyan modelleri sayesinde 1559 adet elektrikli araç satış ile 2021 yılına göre yüzde 365 artış gerçekleştirdi.

Türkiye’de satılan her beş elektrikli otomobilden biri EQ markalı oldu. Mercedes-Benz Otomotiv, 2023 yılında elektrikli otomobil satışlarının toplam satışları içerisindeki payını yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedefliyor.

“2022 yılını çarpıcı sonuçlarla kapatmaktan memnunuz” diyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “2023 heyecan dolu bir yıl olacak. Ülkemizde otomobil şarj altyapısındaki yatırımlarla birlikte, elektrikli otomobil satışlarımızın payının daha da artmasını ve toplam satışlar içinde yüzde 10’un üzerine çıkacağını öngörmekteyiz.

2023 yılında, merakla beklenen Yeni E-Serisi ve CLE modellerimizi bu sene içinde müşterilerimizle buluşturmayı ve premium segmentteki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.