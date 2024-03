Nurgül Aktan, markasının yürüyüşüne liderlik ediyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN



Ekonomik kalkınmanın rol model haline gelen kadınlar, günümüz dünyasında önemli bir beyin ve iş gücü oluşturuyor. Erkeklerle özdeşleşen alanlarda türlü görevler üstlenen kadınlar; gemi kaptanlığından itfaiyeciliğe, TIR sürücülüğünden doktorluğa, itfaiyecilikten makine operatörlüğüne kadar farklı iş kollarında yer alıyor. Yöneticilik kısmında da önemli işlere imza atan kadınlar, başarının arkasındaki gücün temsili olmaya devam ediyor. Renkli kişilik ve hayat görüşlerini ekonomik platformlara yansıtıp alışılmışın dışında bir anlayışla başarıdan başarıya koşan kadınlar, toplumların yarınlara daha güvenli bakmasına katkı sunuyor. Mermerciliğin Akdeniz Bölgesi’ndeki iddialı firmalarından Fimmer Marble ise yükselişini kadın bir yöneticinin omuzlarında sürdürüyor. Yönetim kurulu başkanlığını 2 erkek 1 kız çocuğu annesi Nurgül Aktan’ın yaptığı Fimmer Marble, bin metrekarelik atölye ve 3 bin metrekarelik kapalı deposunda gerçekleştirdiği üretimini Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor. Otel, restoran ve villa gibi yapı projelerine yönelik uygulama hizmetindeki iddiasını korurken, Fimobje markasıyla da atık mermer parçalarından dekoratif ürünler oluşturan firma 2023 yılında cirosunu yüzde 50 artırdı. Elde edilen veriler ışığında hedef büyüten şirket, bu yılki büyüme hedefini yüzde 55 olarak belirledi.

“Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir”

Birçok meslek grubunda olduğu gibi kendi uzmanlık alanı mermercilikte de erkek egemen bir anlayışın benimsendiğini dile getiren Fimmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Nurgül Aktan, kararlı adımlarla önyargıları kıran kadınların her işin üstesinden kolaylıkla gelebileceğini vurguladı. Kadınların her sektörde yer almaları için pozitif ayrımcılık çağrısı yapan Nurgül Aktan, “Artık iş dünyasında cam tavanı kırıp geçebilen birçok kadın var. Toplumsal yönüyle de var olan bu eşitsizliğin kendi kendine çözülmesini bekleyemeyiz. Odağımızı cinsiyetten ziyade, potansiyele ve yeteneğe kaydırmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Kadın ve erkeğin her alanda tam anlamıyla eşit olması, dünya ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.

“Kolay değil ama keyifli”

Kadınların birçok kimliği aynı anda yaşayabildiğine dikkat çekerek, kendisinin de bir anne olarak her kimliğin farklı sorumluluk doğurduğu bilinciyle hareket ettiğini söyleyen Nurgül Aktan, “Aile ve iş hayatını bir arada sürdürebilmek kolay değil. Allah’ın verdiği annelik içgüdüsüyle evlatlarımı mutlu etmek, onların başarılı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çaba gösteriyorum. Zaman zaman zorluklar yaşasam da problemleri plan ve programlı çalışmalarla aşmayı başarıyorum. Kolay bir iş değil ama çok keyifli. Bir taraftan mutlu aile ortamını koruyup diğer yandan ekonomik değer oluşturarak toplumun iki kanadına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.