Soyserin Grup’tan kadın girişimcilere destek

KAYSERİ / EKONOMİ

Lajivert ve Ritmik, 50 bin metrekarelik üretim tesisinde, yıllık 800 bin metrekarelik üretim kapasitesi ile 5 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde 150’ye yakın mağazası ile mağazalaşma yolunda da emin adımlarla büyümeye devam ediyor.

2023’ü mağazalaşmada atak yılı olarak geçiren ve 2024’te 224 mağaza hedefiyle çalışan grup, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel mağaza açmak isteyen kadın girişimciler için yıl boyunca devam edecek bir destek projesi hazırladı.

Soyserin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Soyserin, “Lajivert ve Ritmik markalarımız ile Türkiye’de bebek, çocuk, genç odası sektöründe ilk 4 kuruluştan birisi konumundayız. Kayseri’de başlayıp burada devam eden sektör yolculuğumuza, yeni yılda da yepyeni koleksiyonlarımız ve yepyeni projelerimizle devam ediyoruz. Yılın ilk çeyreğine geldiğimizde, Soyserin Grup olarak bizler için çok anlamlı ve değerli bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde kadın girişimcilerimizi yakından ilgilendirecek bir projeye imza atıyoruz. Proje kapsamında; mağaza açmak isteyen kadın girişimcilere pazarlama ve tanıtım, mağaza tasarımı ve kurulum ile mağaza açılış masraflarına katılım gibi konularda pozitif ayrımcılık yapacağız. Ayrıca bu proje kapsamında kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla dijital pazarlama ve sosyal medya desteği sağlayacağız. Geleceği şekillendiren, iş dünyasına yön veren ve topluma ilham veren tüm kadın girişimcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.