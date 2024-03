Gebze’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Programın ev sahipliğini AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve yönetimi yaparken, etkinliğe; Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe KAÇEP Başkanı Havva Duman ve çok sayıda kadın yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, “Kadınlar toplumun temel taşlarıdır. Varlıkları dünya üzerindeki her alanı etkiler. Ancak tarih boyunca kadınlar pek çok zorluklarla karşılaşmışlardır. Hakları erişimi için uzun zorlu bir mücadele vermişlerdir. AK Parti iktidarında kadınların uyguladığı kadın odaklı düzenlemeleri, iyileştirmeleri, yenilikleri ve anayasa da kadına yönelik şiddet, istihdam, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, siyaset ve diğer sosyal politikalarla büyük gelişmeler göstermiştir. Kadınların sorunları çözmeden dünyaya ve insanlığa dahil hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değildir. Bunun şuuruyla kadınların başarısı toplumun başarısıdır. Kadınlarımız milletimizin en değerli varlıklarıdır. Kadının güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesidir” ifadelerini kullandı. MHP Gebze İlçe KAÇEP Başkanı Havva Duman ise, “İnsan kadındır, kadın insandır. İnsan mutlu değilse devlet istikrarlı olmaz. İnsanın korktuğu yerde devlet istikrarlı ve huzurlu olmaz. Kadın ailedir, kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir ve kadın geleceğin teminatıdır” diye konuştu.

“Her başarının arkasında kadınlar var”

Her başarının arkasında kadın eli vardır diyen AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, “Kadın güvendir, sadakattir, umuttur. Dolayısıyla kadınların olmadığı her yer eksik kalır. Onların olduğu her yer bereketlenir. Kiminiz iş yerinde üretirsiniz, kiminiz ise evde iş yaparsınız. Sahada insanlara faydalı olmak için çalışırsınız, gün gelir siyasi hayatınızda görev alırsınız. Dolayısıyla her başarının arkasında kadınlar var. Toplumun yetişmesinde sizler emek sarf edersiniz. Gelecek nesilleri sizler hazırlarsınız. Aslında kurulacak olan Türkiye Yüzyılının mimarları da kadınlardır. Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil, bizim için her gün kadınlarımızın, kızlarımızın, kardeşlerimizin günü dolayısıyla biz bu sevgiyi bu kutlamayı bir güne sığdırmıyoruz” dedi.

Kadın toplumun temel değeridir

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kadın bir annedir ve bizim için her şey anne ile başlar. Aynı zamanda kadın toplumun temel değeridir. Günümüz şartlarında kadın kavramına nasıl bakılıyor? Biz öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki bizim için anne-kadın tartışılması mümkün olmayan bir durumdur. Almış olduğumuz medeniyet kavramı dolayısıyla kadın kavramını geleceğe nasıl taşıyacağımıza bakmamız lazım” diye konuştu.

Zinnur Büyükgöz, “Göreve geldiğimiz gündem bugüne en değişmeyen temel hayalimiz, hedefimiz ve ülkümüz şu oldu, biz nesil yetiştirmek zorundayız, insan yetiştirmek zorundayız, insanı yaşat ki devlet yaşasın, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü düstruna bağlı olarak biz insan yetiştirmek, nesil yetiştirmek, ahlaklı ve dirayetli insan yetiştirmek zorundayız. Bilim de, sanatta, ekonomide onu en iyi şekilde hayat şartlarına hazırlamalıyız. Onu aynı zamanda ahlaki değerlerle, kültürel değerlerine donanmış, tarihine bağlı, bayrağına sadık bir evlat olarak da yetiştirmeliyiz. Dolayısıyla böyle bir gençliği yetiştirmek için yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda paydaşlarımız yoldaşlarımız değerli kadınlarımız olacak. Annelerin yolculuktaki işlerini kolaylaştırmak, onlara altyapı sunmak için çaba sarf edeceğiz. 5 sene önce Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Belediyesi'nin toplam 6 merkezde kadınlara dönük 17 bin kişinin yararlanacağı bir altyapı vardı. Bugün ise 16 tane merkezde, 90 bin kadına hizmet veriyoruz. Yüzme kurslarıyla veya diğer sportif aktivitelerle Gebze’yi sporda kültürde en zengin dönemini yaşatmak için mücadele ediyoruz. Eğer kadınlar bir işin içinde yoksa orada ne nesilden bahsetmek, ne gelecekten bahsetmek ne de derlikten düzenlikten bahsetmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, “Kadınlar tarih boyunca ailenin, toplumun, insanlığın çok önemli parçasından biri olmuştur. Anne olduk, eş olduk, çalışan olduk ve toplumda önemli görevler yaptık. Kadın toplumun her alanında siyasette, sosyal alanda, ekonomik hayatta hep merkeze konuldu. Toplumsal alanın tamamında söz sahibi olan kadınlarımız yaşamın ayrılmaz bir parçası ve toplumun temel taşlarından olmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş fedakarlıklarla tarihimize damga vuran kadınlarımızın haklarını ne yapsak ödemeyiz. Sahip olduğu erdem ve sorumlulukla bu günümüz ve yarınımız için bizlere umut ve güven veren ve bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen fedakar kadınlarımızın bu anlamlı günlerini kutluyor, bu programa emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.