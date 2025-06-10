20. Yılında BeautyEurasia: Kozmetik ve Güzellik Sektörünün Uluslararası Buluşma Noktası

ICA Events tarafından organize edilen BeautyEurasia, bu yıl 20. kez kapılarını açarken; Çin, Güney Kore, Rusya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, İspanya ve Hindistan başta olmak üzere pek çok ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapacak. Türkiye ve Avrasya bölgesinin kozmetik ve güzellik sektöründeki önemli iş birliği platformlarından biri olan fuar, uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayacak.

Üç gün sürecek etkinlik boyunca, kozmetik, güzellik ve kuaför ürünlerinin sergileneceği stantların yanı sıra çeşitli sektörel etkinlikler de katılımcılarla buluşacak. Fuar, 100'ün üzerinde ülkeden 15.000’den fazla profesyonel ziyaretçiyi ve 600’ün üzerinde VIP alım heyetini ağırlamayı hedefliyor.

BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova, "Türkiye kozmetik sektöründe üretim ve ihracat açısından güçlü bir konuma sahip. BeautyEurasia, bu potansiyeli destekleyen bir platform olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da iş birliklerini güçlendirmeye ve yeni ihracat fırsatları yaratmaya katkı sağlayacak. Katılımcılarımız, fuar boyunca farklı coğrafyalardan gelen profesyonel satın almacılarla doğrudan temas kurma imkânı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmedova ayrıca, fuara yönelik ilginin yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcı talepleriyle istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, bu yıl da çeşitli ülkelerden markaların yer aldığı kapsamlı bir içerikle sektör profesyonellerini buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.