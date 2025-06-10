Gaziantep Ticaret Borsası'na 'Yeşil Kapı' ödülü verildi

GAZİANTEP

Kıbrıs'ta düzenlenen ve çevre bilincine katkı sağlayan kurum, kuruluş ve projelerin ödüllendirildiği 3. Yeşil Okullar Projesi Ödül Töreni, Acapulco Resort Otel'de gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve KKTC Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen projenin ödül töreninde, Gaziantep Ticaret Borsası adına Yeşil Kapı ödülünü GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram aldı.

Törene; GİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, UFÜ Çevre Araştırma Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu ile birlikte okul idarecileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttükleri projelerin bu ödülle taçlandırılmasının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Bayram, "Gaziantep Ticaret Borsası olarak çevreye duyarlı, sosyal fayda odaklı bir vizyonla çalışıyor; doğaya, geleceğe ve çocuklarımıza karşı sorumluluk hissediyoruz. Kıbrıs’ta böylesine anlamlı bir projenin parçası olmaktan ve ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Törende GTB’nin Gaziantep’teki pilot okullarla beraber yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, kurumun bu konuda sürdürdüğü faaliyetleri hakkında da bilgiler aktaran Bayram, şunları söyledi:

“Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi kapsamında, Gaziantep’teki pilot okullarda çevre kulüpleri kurduk, bahçeler düzenledik, geri dönüşüm kutuları yerleştirdik ve enerji tasarruflu uygulamaları hayata geçirdik. Öğrencilerle birlikte ağaç diktik, kompost üretimi ve doğal sabun yapımı gibi çevre temelli atölyeler düzenledik.

Kurum içinde de yeşil dönüşüm süreçlerine odaklandık. Personelimize çevre ve doğa koruma eğitimleri verdik, enerji ve su tasarrufu sağlayan sistemler kurduk. Atık yönetiminden karbon ayak izi ölçümüne kadar pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Ayrıca, web sitemizde ‘Yeşil Kapı’ sayfası oluşturarak bu çalışmaları kamuoyuyla da paylaşıyoruz.

Öte yandan, yeşil dönüşüm istihdamına da katkı sağladık. 15 Yeşil Dönüşüm Sorumlusu yetiştirdik, 8 firmaya danışmanlık verdik ve onlarca çiftçimize bilgilendirme eğitimleri sunduk. AB Yeşil Mutabakatı kapsamında firmalara yönelik özel eğitim programları gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımız, doğayla uyumlu bir gelecek inşa etme kararlılığımızın göstergesidir. Kıbrıs’ta böylesine anlamlı bir projenin parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz.”