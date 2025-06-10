HASİAD Başkanı Horoz: “Mücbir sebep ilçe bazında devam etmeli”

HATAY/EKONOMİ

Yaklaşık 15 ay önce Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) Başkanlığı görevine başlayan Ahmet Horoz, deprem felaketinin de yaşandığı bu süreçte ilde yaşanan sorunları anlattı ve çözüm önerilerini paylaştı.

Depremde HASİAD binasının da yıkıldığını ve kendilerine tahsis edilen prefabrik bir yapıda çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Horoz, il genelinde yaşanan sorunları her ortamda dile getirmeye devam ettiklerini kaydetti. Depremden sonraki devlet yardımlarının önemli olduğunu ancak yöntem hatası yapıldığını savunan Horoz, şöyle konuştu:

“Hatay’da beş ilçe depremden çok etkilendi; Antakya, Samandağ, Kırıkhan, Hassa ve Arsuz’un bir bölümü. Bunların dışında da hasar alan yerler var ancak asıl yıkım bu beş ilçede yaşandı. Devletimiz, hükümetimiz iyi niyetiyle burada mücbir sebep ilan etti ancak bu uygulama ilk üç aydan sonra bölgeler bazında ayrılmalıydı, hasar alan bölgeler özeline indirgenmeliydi. Hatay’ın 15 ilçesinden dağın üzerindeki Dörtyol, Payas, Erzin ve İskenderun sanayisi gelişmiş bölgeler ve buralar depremden ağır yara almadılar. Dolayısıyla mücbir sebebin bunlara uygulanması doğru değildi. İlin vergisinin yüzde 75’ini bu ilçeler veriyor, bunların dışında kalan ve depremden asıl mağdur olan ilçelerde vergiler ve diğer devlet tahsilatları esnetilmeliydi. Mücbir sebep bitti ancak bunun devam etmesi veya mücbir sebebe bağlı olarak teşvikler, yatırımlar, hammadde kredileri, işletme kredileri olmalı. Özellikle beş ilçede vergilerin faizsiz ve daha uzun vadelerle taksitlendirilmesi veya silinmeye gidilmesi lazım. Aksi takdirde buralar kalkınamaz.

“Altyapı ve ruhsat konularında sıkıntılar yaşanıyor”

Antakya şehir merkezinde ayakkabıcılar sitesinin tamamen yok olduğunu, yenisinin yapımına devam edildiğini, küçük sanayi sitesinde ise iki yılda çok az yol alındığını ifade eden Horoz, insanların sorunları çözecek muhatap bulmakta zorlandıklarının altını çizdi. Altyapı ve ruhsat konularında sorunlar yaşandığını anlatan Horoz, şöyle devam etti:

“Örneğin müteahhit bir üyemiz Defne ilçesinde yıkılmış bir bina için yerinde dönüşüm işi almış ancak belediyeden ruhsat alamıyor. Kanuna göre Asi nehri kenarındaki 100 metrelik bant bölgesinde kalıyormuş. Fakat aynı şartlara sahip bölgede TOKİ inşaat yapıyor. Yerinden dönüşümde de sorun var, belediyeden ruhsat alabilmeniz için 6-8 ay beklemeniz gerekiyor. Ayrıca yapı denetim firması açıktan para istiyor, ‘devletin verdiği beni kurtarmıyor’ diyor, vermeyince de projeyi reddediyor. Siyasi iradenin konuya sahip çıkmasını bekliyoruz. Kanunda yapılacak bir düzenleme ile ‘projenin reddedilebilmesi için haklı gerekçe gösterilmesi gerek’ şartı getirilebilir. Deprem sonrasında işçi bulma ve işçi fiyatları ayrı bir problem. Bizim önerimiz şu; yerinde dönüşümde bakanlık bir kod versin, vatandaş demiri, çimentoyu KDV’siz alsın, SSK’dan muafiyeti olsun. Girdileri aşağıya çekeceksin ki bu insanlar ev yapsın.”