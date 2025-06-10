Hazır giyimcilerin umudu her geçen gün biraz daha azalıyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden tekstil ve hazır giyim, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Ekonomik darboğaz, artan maliyetler ve azalan dış talep nedeniyle üretici nefes almakta zorlanırken, sektör temsilcileri özellikle emek yoğun sektörlerde kitlesel ölümler yaşanacağını ifade etti.

41 yıldır bu işi yaptığını fakat ilk defa bu kadar zorlandığını dile getiren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Elyaf, Dokuma ve Tekstil Bitim İşleri Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Remzi Peköz, hükümetin gerekli destekleri sağlamadığın dile getirerek, “Hazır giyim Türkiye için çok önemli bir sektör. Biz her gelen yeni yönetime bunu yeniden anlatmak zorunda mıyız? Durumumuz çok kötü. Toptan hepimizi yok edecekler. Sürekli olarak konkordato haberleri alıyoruz ama altıncı aydan sonra bunlar kitlesel ölümlere dönüşecek. Artık küçük işletmeleri saymıyorum bile. Onlar doğuyor, büyüyor ve batıyor. Çoğu zaman haberimiz bile olmuyor. Sanayici böyle desteklenmez” diye konuştu.

Sessiz kalmanın doğru olmadığını dile getiren Peköz, “Bu işin sonu vahim. Meclis toplantılarımıza siyasetçileri davet edip onlara bunları anlatmamız lazım. Onların yaptığı hataların bize verdiği zararları göze göz dişe diş konuşmamız gerekiyor. Bu ülkede de siyasetçi bu kadar oluyor demek ki” dedi.

Jak Eskinazi: “Emek yoğun sektörlerden uzaklaşmamız lazım”



Türkiye’nin rekabet avantajını kaybettiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, “İhracat anlamında artık emek yoğun sektörlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü yanlış zamanda yanlış işler yapıldı. Dereyi geçerken atı değiştirmek olmaz ama dereyi de geçemiyoruz ne yazık ki. Sektörün ayakta kalması veya çıkış yolunu araması için kısa çalışma ödenekleri, vergi indirimleri veya farklı kur uygulamaları ile sanayici desteklenmeli” dedi.

Burak Sertbaş “Sektör kendi kendini yaşatmaya çalışıyor”

İlk defa sektör olarak bu kadar uzun süreli bir kriz yaşadıklarını ifade eden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Her saat önlem alınabilir. Sektör kendini kendi imkanlarıyla yaşatmaya çalışıyor. Kur desteğine ihtiyacı var. Çünkü ana pazarımız olan Avrupa’da hala iş var. Onların istediği fiyatlara verdiğimiz zaman hala işi alabiliyoruz fakat sundukları rakamlar bizim fiyatlarımızın çok altında kalıyor. Hepimiz ayakta kalmak adına zararına işler yapmaya devam ediyoruz. Bizim üretmemiz lazım. Üretmeden Türkiye’nin gelişmesi mümkün değil. Bütün iş dövizde bitiyor” diye konuştu