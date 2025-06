Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker Ailesi ile bayramlaştı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki tüm iştiraklerin, geleneksel bayramlaşma töreni, bayram sonrası ilk mesai gününde Konya Şeker Kampüsünde gerçekleştirildi.

Törene PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Birlik Holding üst yönetimi, Konya Şeker Fabrikası üst yöneticileri, fabrika müdürleri, işçiler ve personeller katıldı.

“Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz”

Başkan Ramazan Erkoyuncu, çalışanların bayramını tebrik ederek yönetici ve personelle tek tek görüştü. Başkan Erkoyuncu yaptığı açıklamada, “Bir Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Hepinizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, nice bayramlarda hep beraber sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmayı dilerim. Kurum olarak bayramlarımızı her daim birlik ve dayanışma içinde geçirmemiz temennimdir. Memleketimizde son 1,5 yıldır ekonomik bir daralma yaşanmakta ve biz de bu durumdan nasibimizi alıyoruz. Enerji sektöründe zorluklar yaşarken, gıda sektöründe ise iyi bir performans sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Ben de bu kurumun bir emekçisi olarak, elimden gelen her konuda yanınızda olduğumu belirtmek isterim. Sağlıklı, mantıklı, helalli ve hukuk çerçevesinde her zaman destekçinizim. Tekrar geçmiş bayramınızı kutlar, nice mutlu ve sağlıklı bayramlarda buluşmayı temenni ederim” şeklinde konuştu.