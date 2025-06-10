Dalgıç pompa üreten Horoz Grup kapasiteyi 5 yılda 4 katına çıkardı

HATAY/EKONOMİ

Horoz Grup Üretim Müdürü Mehmet Ali Horoz, aile olarak uzun süredir bu sektörde olduklarını, babası Ahmet Horoz’un Reyhanlı’da yaklaşık 40 yıldır üretim yaptığını söyledi. Beş yıl önce babalarının rehberliğinde yeni bir adım atarak kardeşi Umut Can Horoz ile birlikte Horoz Grup’u kurduklarını anlatan Mehmet Ali Horoz, “2019 yılında işe başladık. Tarımsal sulama ve içme sularında kullanılan dalgıç pompa üretiyoruz. Geçen yılı 8 bin adet üretimle kapattık” dedi.

Hem yurtiçi hem ihracata yönelik çalıştıklarını belirten Mehmet Ali Horoz, şirketin hızlı büyümesini sağlayan pazar alanlarının yurt dışı olduğunu vurguladı. Horoz, “Yüzde 60 ihracata çalışıyoruz. Dış pazarlarımız ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ve Ortadoğu” diye konuştu. Son yıllarda Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yoğunlaşarak uluslararası standartlarda seri üretim yapabilir durumu geldiklerini anlatan Mehmet Ali Horoz, “Şu anda odağımızda Avrupa pazarı var ve ürün kalitemiz Avrupa pazarının üzerinde” ifadesini kullandı.

“Kalifiye eleman bulsam istihdamı yüzde 50 artırırım”

Üretim tesislerinin 4 bin metrekare kapalı alanda; kalıphane, preshane, kaynak, kauçuk, talaşlı imalat, montaj, paketleme gibi bölümlerden oluştuğunu belirten Horoz, 52 kişiye istihdam sağladıklarını açıkladı. Kalifiye elemanda sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Horoz, şöyle konuştu:

“Deprem sonrası bölgede yaşanan kalifiye eleman sorununu biz de yasıyoruz. Bölgeye gelecek büyük yatırımlarla eleman sorunun çözüleceğini umut ediyoruz. Yaşadığımız eleman sorunu nedeniyle robot ve otomasyon yatırımlarına hız verdik. Finansmana erişimdeki zorluk ve yüksek maliyetle birlikte bu zorlu süreci aşmak için mücadele ediyoruz” dedi. Robot ve otomasyon sistemleri için ilk etapta 60 milyon lira yatırım planladıklarını açıklayan Üretim Müdürü Horoz, “Çin’den robotlar getirmeye başladık. Fabrikayı tamamen robotlaştırmayı düşünüyoruz” dedi.

“Suriyeli çalışan sayısı yüzde 20’lere düştü”

Fabrikanın kuruluş döneminde Suriyeli çalışanlarının yüksek oranda olduğunu anlatan Horoz, bu ülkede başlayan yeni süreçte ülkelerine dönenler olduğunu, şu anda yüzde 20 seviyesinde Suriyeli çalıştırdıklarını bildirdi.

Yurtiçi ve yurtdışına yönelik yeni yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmalarının devam ettiğini aktaran Horoz, “Suriye’nin normalleşmesiyle birlikte orada doğacak fırsatları değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.