Denizli Ticaret Borsası, lisanslı depoculuk tesisleri açıldı

DENİZLİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TOBB Başkanvekili Faik Yavuz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, bölge milletvekilleri ile üreticilerin katıldığı törende konuşan DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile gerçekleşen tesisin uzun yılar çiftçiye hizmet edeceğini söyledi.

TOBB Başkanvekili Faik Yavuz da lisanslı depoların kurulması adına 20 yıldır uğraş verdiklerini ifade ederek Türkiye’de ilk kez bir belediyenin borsa işbirliğinde lisanslı depo kurarak tarıma destek olduğunu dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise belediye olarak tarıma destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Zolan, “Bugün açılışını yaptığımız tesisimiz Beyağaç, Kale, Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Çameli, Pamukkale ve Merkezefendi bölgelerini kapsıyor. İkincisini Çivril ilçemizde yaptığımız lisanslı depoculuk tesisi de bitmek üzere. O tesisimizde de Çivril, Baklan, Çal, Bekilli havzasının ürünleri depolanacak. Bu gördüğünüz silolar artık Denizli'nin ambarıdır” dedi

Açılışı yapılan 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi ile önümüzdeki günlerde Çivril’de açılışı gerçekleşecek lisanslı depo projesinin toplam 250 milyon TL’ye mal olduğu bildirildi.