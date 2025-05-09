Oleaster Otomotiv; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da agresif büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İğde Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve 50 yıla yakın otomotiv sektörü deneyimiyle şekillenen Oleaster Otomotiv, gerçekleştirdiği yatırım hamlesiyle hayata geçirdiği yeni araçlarını tanıttı. Engelli giriş sistemlerinden koltuk raylarına, elektrikli kapı sistemlerinden tutunma sistemlerine kadar onlarca komponenti kendi tasarımıyla üretip araçlara entegre eden Oleaster’in araçları okul, şehir içi, turizm ve VIP hizmetlerde kullanılıyor. OEM standartlarında üretim yapan firma; rampalar, liftler, roofhatch sistemleri, havalandırma kanalları ve bagaj kapakları gibi birçok kritik parçayı, yüksek mühendislik kalitesiyle kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor. Oleaster Otomotiv’in “yapılmayanı yapmak” vizyonuyla 2024 yılında kurulduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Semih İğde, “1977’den bu yana, Holding bünyesindeki Revar Otomotiv markamızla 43 ülkeye parça tedarik eden bir yapı kurduk. En iyi ana sanayiler için üretim yapma kabiliyetimiz zaten vardı. Ama bir yerde durduk ve şunu sorduk: Neden bu kaliteyi sadece başkaları için değil, kendimiz için de üretmeyelim? Oleaster böyle doğdu. Yaptığımız işte sınır tanımıyoruz. Sloganımız da bu yüzden çok net: 'Siz hayal edin, biz yapalım!” dedi.

20’den fazla ülkede distribütör ağı oluşturacak

Henüz ilk yıllarında birçok ülke ile bayilik anlaşmaları yaptıklarını kaydeden İğde, dünya genelinde agresif bir büyüme stratejisi izlediklerini anlattı. Hedeflerinin kısa sürede Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında önemli bir oyuncu haline gelmek olduğunu vurgulayan Semih İğde, “Oleaster Otomotiv olarak, önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 20’den fazla ülkede distribütör ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, elektrikli ve otonom araç teknolojilerine yatırım yaparak, sürdürülebilir ve çevreci ulaşım çözümleri sunmayı amaçlıyoruz. Yarım asırlık deneyimimizi, inovasyon ve kaliteyle birleştirerek sektörde yeni standartlar belirliyoruz. Amacımız, müşterilerimize unutulmaz deneyimler yaşatan, güvenli ve erişilebilir ulaşım çözümleri sunmaktır” diye konuştu. Bursa’daki 4.200 metrekarelik alanda kurulu tesisinde faaliyet gösteren Oleaster Otomotiv, yenilikçi mühendislik gücünü ve yüksek kalite anlayışını dünya pazarlarıyla buluşturuyor.