Orzaks İlaç, The ONE Awards’ta üçüncü kez 'Yılın İtibarlı Markası’ seçildi!

Pazarlama ve iletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan The ONE Awards, bu yıl 11. kez halk jürisinin oylarıyla yılın en itibarlı markalarını ödüllendirdi. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen ödüllerde, Orzaks İlaç ‘Gıda Takviyesi’ kategorisinde üst üste üçüncü kez ‘Yılın İtibarlı Markası’ seçildi.

Toplam 70 kategoride, 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya katkı sağlayan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajansları ödüllendirildi. Tüketicilerin güveni ve tercihi doğrultusunda belirlenen ödüllerde Orzaks İlaç, yenilikçi ve bilimsel çözümleriyle sağlık sektöründeki liderliğini bir kez daha tescilledi.

“Sağlıkta itibar güvenle inşa edilir”

Orzaks İlaç Pazarlama Direktörü Müge Turan, bu başarının ardında güven, kalite ve bilimsel yaklaşımın olduğunu vurguladı. Müge Turan, “Biz Orzaks İlaç olarak 20 yıldır “Sağlığa Hediye” mottosuyla insan sağlığını geliştirmek adına çalışıyoruz.Orzaks ile Sağlık Yolunda sloganımızla 20.yılımızı kutladığımız bugünlerde “Yılın İtibarlı Markası” ödülünü üst üste üçüncü kez almış olmak bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Tüketicilerimizin sağlığına değer katarken onların güvenini kazanmış olmak bizim için çok değerli. Çünkü biliyoruz ki, sağlıkta itibar güvenle inşa edilir. Orzaks İlaç olarak önümüzdeki dönemde de Ar-Ge ve kalite odaklı ürünlerimizle sektöre yön vermeye devam edeceğiz.” dedi.

İnovasyon ve bilimle güçlü bir gelecek

Orzaks İlaç, sağlık alanındaki Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi ürünleriyle sadece Türkiye’de değil, global pazarda da büyümeye devam ediyor. Tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümler ve bilimsel yaklaşımıyla fark yaratan şirket, sağlık sektöründeki güçlü konumunu pekiştiriyor.Sağlığa değer katma misyonuyla hareket eden Orzaks İlaç, önümüzdeki dönemde de yenilikçi ürünleri, güçlü bilimsel altyapısı ve tüketiciye verdiği güvenle sektöre öncülük etmeyi sürdürecek.