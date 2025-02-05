Baymak, güçlü teknik servis ağıyla müşteri memnuniyetinde zirvede

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; müşterilerin büyük çoğunluğu kaliteyi bir markayı seçmelerindeki en önemli faktör olarak değerlendiriyor. Markaların ürünlerini sürekli iyileştiripbeklentilere uygun hale getirilmeleride müşteri memnuniyetini artırmalarının temel yollarındanolarak gösteriliyor. Öte yandan müşteriler markalardan, karşılaştıkları sorunlarla ilgili hızlı geri dönüş almayı da bekliyor. Etkili bir çözüm önerildiğinde de markaya duydukları bağlılık artıyor.İklimlendirme sektörü de bu beklentilerin yüksek olduğu sektörler arasında. İyi bir teknik servis hizmetinin de müşteri memnuniyeti üzerinde güçlü etkileri var.Teknik servis, sadece ürünün arızalanması durumunda çözüm sunan bir birim değil, aynı zamanda müşteri deneyimini ve markaya olan güveni ve bağlılığı doğrudan etkileyen de bir fonksiyon. Sektöründe 55 yıllık bir geçmişe sahip olan Baymak da bu konuya verdiği önemi stratejisine yansıtarak müşteri memnuniyetini odağına alıyor.

350 noktada servis ağı var

Baymak, Türkiye’nin yaklaşık 350 noktasındaki geniş teknik servis ağı ile müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı hedefliyor.Teknik servis hizmetlerindeki yüksek memnuniyet oranı şirketin yeni müşteri kazanımını da artırıyor. Baymak’ta yaşadığı iyi bir teknik servis deneyimi ile ilgili olumlu yorumlar yapan ve markadan aldığı hizmetten duyduğu memnuniyetini dile getiren müşterilerin yorumları, potansiyel müşterilerin de daha kolay karar vermesine katkı sağlıyor.Kaliteli teknik servisleri sayesinde ürün ve hizmetlerinin kalitesini daha iyi takip edip, geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler yapan marka,Ar-Ge ve üretim süreçlerine sağlananbilgi akışıylaürün kalitesini artırıyor.

Öte yandan müşterilerden gelen geri bildirimlere bakıldığında da özellikle ‘hızlı servis, titiz / temiz çalışma, ince işçilik, ürün konusunda doğru bilgilendirme ve güler yüzlü hizmet’ konularında, teknik servis hizmetindeki memnuniyet oranının yüksek olduğu görülüyor.

Akademilerde eğitim fırsatı

Baymak’ın müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak için aldığı pek çok aksiyon var. Örneğin; İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki akademilerinin ile bünyesindeki çalışanları ve sektör profesyonellerini ücretsiz eğitimlerle destekliyor. Ayrıca bayi ve servislerinin kişisel ve ticari anlamda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, 2024 yılı itibarıyla online eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler, alanında uzman profesyonel eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Ürün özelinde düzenlenen eğitimlerin yanı sıra, sektörel gelişmeler ve müşteri iletişimi gibi konularda da destek sağlanıyor.