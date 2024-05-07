OYAK Çimento'dan DOST Tiyatro Etkinliği

2023 yılında şirket güvenlik kültürünü güçlendirmek için başlatılan DOST Projesi; iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların farkındalığını artırmayı, çalışanların güvenli davranışlarını pekiştirmeyi, güvensiz davranışlarını değiştirmeyi veya dönüştürmeyi ve güvenlik performansını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

DOST Tiyatro: Eğlenerek Öğrenmek

DOST Tiyatro etkinliği, İSG kültürünü çalışanların günlük davranışlarına etkili bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor. İnteraktif bir platform sunan tiyatro ve drama atölyesi, çalışanların iş güvenliği prensiplerini sanatın gücüyle deneyimlemesine olanak sağlıyor.

OYAK Çimento’ya ait 7 fabrika ve 1 tesiste tamamlanan DOST Tiyatro turnesi, katılımcıların iş güvenliği konusundaki farkındalığını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda eğlenceli ve etkileşimli bir ortamda öğrenmelerini sağlıyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oyunlar ve drama atölyeleri, güvenlik kültürünün oluşturulmasında çalışanların rolünü vurgulayarak, işyerinde güvenli davranışların önemini vurguluyor. Çalışanlar, DOST Tiyatro etkinliği kapsamında güvenlik zinciri, bilinç koridoru ve İSG buketi başlıklı çeşitli temalarla güvenlik kültürünü derinlemesine keşfediyorlar.

DOST Tiyatro etkinliği, OYAK Çimento'nun İSG kültürüne sanat dolu bir destek sağlayarak, çalışanların güvenlik bilincini artırmasına ve kalıcı bir güvenlik kültürü oluşturmasına katkıda bulunuyor.