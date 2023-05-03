OYAK Yatırım'dan ilk çeyrekte 211 milyon liralık net kâr

OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuru ile bu yılın ilk çeyreğine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, şirketin özkaynakları 2,1 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 kat artarak 211 milyon TL’ye yükseldi.

Verilere göre, OYAK Yatırım’ın 2023’te konsolide net komisyon gelirleri 2,2 kat artarak 261 milyon TL’ye, toplam gelirleri ise 1,6 kat artarak 433 milyon TL’ye çıktı.

Bu dönemde özkaynak büyüklüğü yaklaşık 400 milyon TL’ye ulaşan OYAK Grup Sigorta, bireysel müşterilere sunulan hizmetlerin yanında yerel ve uluslararası kurumsal müşterilerine sunduğu çözüm hizmetlerini arttırırken, OYAK Portföy’ün yönettiği portföy büyüklüğü de 18 milyar TL’ye ulaştı, kârlılığı ise 4,9 kat arttı.

Son yıllarda global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişime imza atan OYAK Yatırım’ın ortaya koyduğu başarılı finansal tabloda yatırımlarının yanı sıra artan iş birliklerinin de etkisi büyük. OYAK Yatırım, gelecek dönemde yeni yatırımlar ve iş birlikleri hayata geçirerek büyümeye devam edecek.