Pınar'ın iki ürününe ödül

Süt ve süt ürünleri sektöründe 50 yılı geride bırakan Pınar’ın Protein Süzme Peynir ve Bardak Kefir ürünleri, YouGov pazar araştırma ve anket şirketi tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen ‘Yılın İnovatif Ürünleri’ araştırmasında ödüle layık görüldü. Pınar Bardak Kefir, içecek ürünü kategorisinde yılın en inovatif ürünlerinden olurken, kahvaltılık ürünler kategorisinde Pınar Yüksek Proteinli Süzme Peynir ilk üçte yer alıyor.

“Tüketiciye inovatif ürünler geliştiriyoruz”

Pınar’ın kurulduğu günden bu yana tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamak ve Ar-Ge gü¬cüyle bu ihtiyaçlara cevap verecek ürünler gelişti¬rerek tüketicilerle buluşturmak için çalıştığını belirten Süt Pazarlama Direktörü Serpil Veral, “Yıllardır kazandığımız deneyim ile tüketicilerimize en iyi ürünleri sunmak için çalışmala¬rımıza devam ediyoruz. Tüketicilerle yapılan birebir ve grup görüşmeleriyle yakın temasta bulunuyor, onların değişen ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak çalış¬malarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalardan biri bardak kefir ve diğeri de protein süzme peynir. Kefirin doğasında bulunan ekşimsi tadın özellikle çocuklarda sağlıklı bes¬lenme alışkanlığı oluşturmakta zorluk oluşturmasından yola çıkarak daha kolay, ağızda ekşimsi bir tat bırakmayan Pınar Bardak Kefir’i geliştirdik. Pınar Protein Süzme Peynir’i de spor veya egzersiz için gereken prote¬in ihtiyacını kaliteli besinlerden sağlamak, kas gelişimini ve onarımını arttırmak isteyenler için ürettik. Pınar olarak farklı pazarlardaki gelişimleri ve tüketici trendlerini yakından takip ederek inovatif ürünleri en iyi kalitede sunmayı hedefliyoruz. Bir porsiyon Pınar Bardak Kefir, 200 milyon probiyotik bakteri bulunduruyor ve bu probiyotik bakteriler bağı¬şıklık sisteminin güçlenmesine, sindirim sisteminin düzenlenme¬sine destek oluyor.” diye konuştu.