Sabancı Holding, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne ikinci kez dahil oldu

Sabancı Holding, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne üst üste ikinci kez dahil oldu. Cinsiyetle ilgili verilerin raporlaması konusunda halka açık şirketlerin performansını ölçmek için geliştirilmiş, modifiye edilmiş piyasa değeri ağırlıklı bir endeks olan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi, kadın liderliği ve yetenek havuzundaki cinsiyet dengesi, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel taciz karşıtı politikalar ve marka algısı olmak üzere 5 temel kriter üzerinden şirketlerin cinsiyet eşitliği performanslarını ölçüyor. Endekste, bu yıl 45 ülke ve bölgeden toplam 484 şirket yer almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Sabancı Topluluğu olarak kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini en üst düzeyde sahiplendiklerini bildirdi.

"Endekse bu yıl da dahil edilmemiz bize büyük mutluluk veriyor"

Sabancı Topluluğu bünyesindeki tüm iş süreçlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı en büyük şirket değerlerinden biri olarak gördüklerini aktaran Timur, şunları kaydetti: "İşe alımda fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret, yönetim kurulunda kadın temsili, esnek çalışma, kapsayıcı iş gücü gibi proje ve uygulamalar aracılığıyla, kadın çalışanlarımızın Sabancı Topluluğu’nun hiçbir seviyesinde cinsiyetle ilgili bir ayrıma maruz kalmaması konusunda ilk günden bu yana son derece kararlı bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Bugün, gerek holdingimizin gerekse topluluk şirketlerimizin cinsiyet eşitliği konusunda kendi sektörlerinin referans noktası olarak kabul edilmesi bu alandaki çabalarımızın en önemli sonucu. Dünyada cinsiyet eşitliği alanında en saygın endekslerden biri olarak kabul edilen Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl da dahil edilmemiz, bu yolda bize büyük mutluluk veriyor."