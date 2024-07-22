Shea yağı ile vücut sağlığınızı koruyun

Vücut sağlığı sadece beden için değil aynı zamanda ruhsal olarak da daha dinç daha enerjik olabilmenin temel taşı. Günlük rutinimizde yer alan duş sonrası uygulanacak peeling tüm gün enerjik olmayı ve ferah hissetmeyi sağlıyor.

Bu kapsamda shea ağacının meyvesinden üretilen shea yağı nem kaybının önüne geçerek sağlıklı bir cilde kavuşma imkanı sunuyor. Shea yağının cilde olan faydaları arasında; cildin esnekliğinin artırılması ve yaşlanma belirtilerinin azaltılması da yer alıyor. Shea yağı, E vitamini açısından zengin bir içeriğe sahip ve bu sayede cildi besleyerek onarıyor.

Vücut bakım markası The Bath Factory, bu etkileri sağlayabilmek için tüketicilere özel ürün sunuyor. Ürettikleri peelingde bulunan shea yağı sayesinde, ciltteki kuruluğu ve pullanmayı azaltıp yaşlanma etkilerini geciktiriyor.