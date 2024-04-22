Şişecam, Eurobond ihracı için yetki verdi

Şişecam, İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden Eurobond ihracı için bankalara yetki verirken, ikincil piyasada işlem gören 2026 vadeli tahvillerinin bir kısmını geri almaya karar verdi.

Şirket açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptı. Açıklamaya göre, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International ihraç için yetkilendirildi. Bu kapsamda, şirket yöneticilerinin katılımı ile İngiltere'de bugünden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak belirlenecek.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuzca, Sisecam UK PLC şirketimizce ihraç edilmesi planlanan yeni tahvillere paralel olarak, Şirketimizin 2019 tarihli 2026 vadeli 700.000.000 ABD Doları (ana para) tutarındaki mevcut tahvillerinin borç yönetimi kapsamında ihraççı olan Şirketimiz tarafından, uygun görülecek miktarda geri alım ihalesi yoluyla vadesinden önce kısmen veya tamamen itfa edilmesine karar verilmiştir."