Sürat Kargo’dan 300 milyon liralık yatırım planı

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, 2023'ü yatırım yılı olarak ilan ettiklerini, bu doğrultuda araç filolarını genişletmek için toplamda 150 araç (panelvan) alımına başladıklarını bildirdi.

Teknolojik gelişimleri önceliklendirdikleri yatırımlar ile büyümeye devam ettiklerini belirten Oğuz, "Hizmet kalitemizi daha da artırmayı amaçlıyoruz. Aktarma merkezlerinde hızımızı artıran sorter cihazlarımızı, Sürat Servis Platformu'muz ile müşteriye dokunan yazılımlarımızı, ev dışı teslimat noktaları entegrasyonumuzu, finansal çözüm yazılımlarımızı süratle yapıyoruz. Bu yıl sonuna kadar toplamda 300 milyon TL üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki şirketlerin büyümesi ticaretin, ticaretin büyümesi de ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kadın futbolunun gücünü daha ileri taşımak isteyen Sürat Kargo, Kadın Futbol Milli Takımları Ana Sponsoru da oldu. Dünyada 200’ü aşkın ülkeye ve Türkiye geneline hizmet veren Sürat Kargo, kadın futbolunun gelişimi için TFF ile iki yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.