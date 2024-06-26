TeamSec ve Arena Bilgisayar'dan menkul kıymetleştirmede bir ilk

Kurulduğu 2022 Kasım ayından itibaren 10 milyar TL’nin üzerinde menkul kıymetleştirmeye imza atan TeamSec, 33 yıldır teknoloji sağlayıcısı olarak yenilikçi teknoloji ürün ve çözümlerini tüketicilerle buluşturan Arena ile güç birliği yaparak bir işletme sermayesi çözümü olarak ilk kez faturalı alacakların menkul kıymetleştirilmesini sağladı. Söz konusu alacakların menkul kıymetleştirilmesi sonucu gerçekleştirilen arza yatırımcıların ilgisi yoğun olurken, 322 milyon 280 bin TL’lik 44 ve 62 gün vadeli iki farklı dilime 788 milyon TL ile yaklaşık 2,5 kat talep geldi.

“TCMB’nin sıkı para duruşu ve TL sterilizasyonuna büyük katkısı var”

TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, menkul kıymetleştirmenin sistem içinde illikit olarak bulunan TL alacakların sisteme katılması yoluyla şirketlerin kredi ihtiyacını azaltmaya destek olduğunun, TCMB’nin sıkı para duruşu ve TL sterilizasyonuna da büyük katkısı bulunduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Ekonomi yönetimimizin çizdiği yol haritası doğrultusunda Türkiye’deki finansal mimarinin tesisine katkı sunabilecek menkul kıymetleştirmenin yaygınlaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sistemin verimsiz ve aksayan yönlerine inovatif bir çözüm getirerek şirketlere hiçbir maliyet oluşturmadan, günler içinde menkul kıymetleştirme süreçlerini tamamlayabilecekleri bir çözüm paketi sunarken, iş birliklerimizi artırarak hizmet alanımızı genişletiyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin en önemli teknoloji sağlayıcılarından Arena ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği için çok mutluyum. Mevcutta finansal kuruluşlar için sunduğumuz kredi seküritizasyonu çözümlerimizi bir adım daha ileriye taşıyarak, şirketler için işletme sermayesi çözümü olarak fatura seküritizasyonu çözümlerimizi sunmaya başladık. Böylece şirketlerin kredi ve faktöring piyasasına olan ihtiyacını azaltıp, TL varlıklarını finansal sistemde yatırım yapılabilir bir kıymete dönüştürüyoruz. Bir başka deyişle hem TL’ye talep oluşturuyor hem de finansal sistemin verimliliğini artırıyoruz. Menkul kıymetleştirmenin yaratacağı katma değere ve potansiyeline olan inancımızla buna yönelik dijital çözümlerimizi ve iş birliklerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Çelik: “Bu çözüm modeli yeni iş fırsatlarının kapısını da aralayacak”

Yoğun yatırımcı ilgisi ye iş fırsatlarının kapısını açıyor

Arena Grup CEO’su Serkan Çelik ise konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İşletme sermayesi ihtiyacı her daim işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından birisi olmuştur. Günümüzde içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda ise bu ihtiyacın sürdürülebilir ve maliyet avantajlı bir şekilde karşılanabilmesi pek çok işletme için bir var olma riskine dönüştürmüştür. Ticari Alacakların menkul kıymetleştirilmesi fikri işletme sermayesi ihtiyacımızın işimizin büyümesine paralel olarak ve sürdürülebilir ve maliyet avantajlı bir şekilde sağlanabileceği yeni bir fintek çözüm modeli olarak karşımıza çıktı. Ticari Alacaklarımızın işletme sermayemizi sağladığımız bir enstrümana dönüşmesinin ve ilk ihracımızda gördüğümüz yoğun yatırımcı ilgisinin bize yeni iş fırsatlarının kapısını açacağına ve bugüne kadar girmekten imtina ettiğimiz yoğun işletme sermayesi gerektiren alanlara girebilmemiz için cesaret verdiğine inanıyorum.”