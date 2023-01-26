Tesla Bitcoin'e güvenmeye devam etti

Ünlü milyarder Elon Musk'ın şirketi Tesla'nın dün Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde bilançosunda hala Bitcoin tutmaya devam ettiği görüldü.

İlk defa 2021'in ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolar değerin 43 bin 200 Bitcoin aldığını duyuran Tesla, 2022'de toplam sahip olduğu Bitcoin varlığının yüzde 75'ini satmıştı.

Yaptığı satışta gerekçe olarak Çin kaynaklı üretim maliyetlerindeki artışı gösteren Tesla 2022 sonu itibari ile hala bilançosunda 184 milyon dolar değerinde 9 bin 720 adet Bitcoin tutmaya devam ediyor.