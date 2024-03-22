Tesla’dan Çin kararı: Üretimi azalttı

Tesla, elektrikli araç pazarında artan rekabet nedeniyle Çin’de üretimi azaltma kararı aldı. Bloomberg News haberine göre Tesla Inc, yeni enerjili araç satışlarında büyümenin yavaşlaması ve pazardaki yoğun rekabet nedeniyle Çin'de üretimini azalttı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere dayandırılan habere göre, ABD'li otomobil üreticisinin bu ayın başlarında Şanghay'daki tesislerinde çalışanlara, Çin'de ürettiği iki model olan Model Y spor araç ve Model 3 sedan üretimini azaltmaları ve normal 6 1/2 gün yerine haftada beş gün çalışmaları talimatını verdi.

Kaynaklar, bu ayın başlarından itibaren üretim kesintileri yapıldığını ve üretimin ne zaman normale döneceği konusunda personele net bir bilgi verilmediğini söyledi.

İlk iki ayda 131 bin 812 araç teslim etti

2024'ün ilk iki ayında Çin'deki toplam binek araç satışları geçen yıla göre yüzde 17 artarken ve hem plug-in hibrit hem de saf elektrikli otomobilleri içeren yeni enerji araçlarının satışları yıllık bazda yüzde 37,5 yükselirken, Tesla sevkiyatlarda bir önceki yıla göre düşüş kaydetti.

Çin Binek Otomobil Birliği tarafından açıklanan verilere göre Tesla, 2024 yılının ilk iki ayında 131 bin 812 araç teslim ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş gösterdi. Tesla'nın yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği fiyat indirimlerine rağmen sevkiyatların yalnızca yüzde 53'ü yerel pazara yapıldı.