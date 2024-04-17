Tesla’dan Hindistan’a yatırım hazırlığı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, gelecek hafta Yeni Delhi'ye yapacağı ziyarette Hindistan'da yeni bir fabrika inşa etmek amacıyla 2 ila 3 milyar dolar değerinde yatırım planı açıklamaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre, Musk Hindistan ziyareti kapsamında gelecek Pazartesi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek.

Musk, elektrikli araç sektörünün henüz emekleme aşamasında olduğu, dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olan Hint pazarına girme planını açıklayacak.

Hindistan'da şu anda küçük fakat büyümekte olan elektrikli araç pazarı, yerel otomobil üreticisi Tata Motors'un kontrolünde Hindistan'da elektrikli araçlar 2023'te toplam otomobil satışlarının sadece yüzde 2'sini oluşturdu ancak hükümet 2030'dan itibaren yeni otomobillerin yüzde 30'unun elektrikli araç olmasını hedefliyor.