Tosyalı Holding, İspanyol çelik boru üreticisini satın aldı

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis ve 15 bin çalışanıyla dünyanın önden gelen çelik üreticilerinden biri olarak büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Senegal ve Angola’da yatırımları bulunan Tosyalı, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma hedefini güçlendirmek üzere Afrika, Körfez Bölgesi ve Avrupa’da değer yaratabilecek yatırımları radarına almaya devam ediyor.

Tosyalı, bu global büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa’da giderek artan yeni hidrojen dağıtım ağlarıyla birlikte yükselen talebi karşılamak üzere, İspanya’nın önde gelen çelik boru üreticilerinden Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı. Cezayir, Senegal ve Angola’daki yatırımlarından sonra İspanya’daki bu satın alma ile birlikte global büyümesini sürdüren Tosyalı, yıllık 150 bin ton spiral boru üretim kapasitesine sahip olan STS’de yapacağı yeni yatırımlarla tesisin kapasitesini 240 bin ton/yıl’a çıkarmayı hedefliyor.

Bu satın alma ile Tosyalı, global boru üretim kapasitesini 3 milyon ton/yıl’ın üzerine çıkararak Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticisi konumunu pekiştirdi.

“Global yatırımlarımızı sürdürüyoruz”

Yapılan satın alma sonrasında açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 30 çelik üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda global yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ana gündemimiz olan sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak yaptığımız yatırımlarla, AB Yeşil Mutabakat ile daha da hızlanan değişim ve dönüşüm sürecinin sektörümüzdeki öncülerinden biri olmak için çalışıyoruz. Bizim gibi birçok sanayi şirketinin üretimde hidrojen kullanımına yönelmesiyle hidrojen dağıtım ağlarının giderek yaygınlaşacağını öngörüyoruz. İspanya’da yaptığımız bu satın alma ile bu alanda yükselecek spiral çelik boru talebini karşılamayı amaçlıyoruz. Tesiste yapacağımız yatırımla kapasiteyi artırırken aynı zamanda AB Yeşil Mutabakat ile uyumlu yeşil çelik üretimimizi de güçlendireceğiz. Sürdürülebilir yaşam için Tosyalı diyerek çıktığımız uzun soluklu yolculukta yaptığımız yatırımlarla karbonsuz, nitelikli yeşil çelik ürünleri kapasitemizi daha da artırarak global büyümemizi sürdüreceğiz.” dedi.