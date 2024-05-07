Türk Telekom, ihraç ettiği tahvilin geri alımı için teklif yapacak

Türk Telekom grubun borç vade profilinin uzatılması amacıyla, 2019'da yurt dışında ihraç ettiği 2025 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki yurtdışı tahvilin kısmen geri alımı için teklif yapılmasına karar verdi.
Şirket açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptı.
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