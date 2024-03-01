Türkiye’nin ilk insansı biyonik robot atölyesi ULUTEK’te kuruldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Biorobotec, Türkiye’nin ilk insansı biyonik robot atölyesini ULUTEK Teknopark’ta kurdu. ULUTEK içerisinde, gençlere, eğitimcilere ve eğitimci olmak isteyenlere Biorobotic Eğitim çerçevesinde kodlama, yapay zeka, biyonik robotlar konusunda eğitim vermeye hazırlandıklarını söyleyen Biorobotec kurucusu Adem Aksu, “Öğrenciler firmamızın geliştirdiği Biorobotic eğitim materyalleri ile gerçek bir robot üzerinde uygulamalı çalışacaklar ve bu sayede robotların tasarlanması, programlanması ve çalıştırılması hakkında detaylı bilgi edinecekler. Ayrıca geliştirdiğimiz yapay zeka destekli Biorobotic Eğitim Portalı ile öğrencilere interaktif bir öğrenme ortamı sağlamayı ve çeşitli projeler, yarışmalar ve etkinlikler sunmayı hedefliyoruz. Öğrenciler, bu portal aracılığıyla hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Bu doğrultuda nisan ayında başlayacak eğitimler için mart ayında ön kayıtlara başlayacağız. Yaz tatili için de düzenleyeceğimiz Biorobotic Kampları ile gençlere eğlenceli, eğitici ve unutulmaz bir deneyim yaşatmayı planlıyoruz.” dedi.

Biorobotic Atölye ile verilecek eğitimlerinin, teknoparkın kuruluş amacına hizmet edeceğini vurgulayan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Teknopark olarak Ar-Ge ve yenilikçi projelere destek verme misyonumuz, bu eğitimle bir kez daha ön plana çıkıyor. Gençlerimizin ve eğitimcilerimizin bu alandaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak olan Biorobotic eğitimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız” dedi.