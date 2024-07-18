Vestel, Sharp ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı

Vestel Ticaret, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Sharp Corporation arasındaki iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve mevcut marka lisans ve distribütörlük sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması konularında görüşmelerin başladığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “26.09.2014 ve 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ ile Sharp Corporation arasında, Avrupa'da beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanındaki halihazırdaki iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve mevcut marka lisans ve distribütörlük sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması konularında görüşmelere başlanmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile tam ve zamanında paylaşılacaktır. "