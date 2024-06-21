Beşiktaş Di Maria'ya kancayı taktı: Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş Kulüp Danışmanı Brad Friedel, teknik direktör Giovanni van Brockhorst’un istediği Angel Di Maria ve Mats Hummels için resmi teklif yaptıklarını belirtti.

Bu isimlerden 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria’nın Benfica ile sözleşmesi sona ermiş durumda. Temmuz 2019’da Bayern’den Borussia Dortmund’a 30 milyon Euro’ya giden 25 yaşındaki stoper Hummels’in de sarı siyahlılardan ayrılması kesinleşmiş durumda. Bu nedenle Beşiktaş doğrudan oyuncuların menajerlerine teklif yaptı.

Siyah beyazlıların Albert Grönbaek, Aymeric Laporte, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Yazıcı ile de görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında.