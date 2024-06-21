Trabzonspor, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Hull City'li Ozan Tufan ile anlaşma sağladı.

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, söz konusu haberi X platformunda duyurdu. Transferin mali detayları henüz açıklanmadı ancak Ozan Tufan'ın Trabzonspor ile birkaç gün içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un bu hamlesi, Ozan Tufan'ın uzun süredir transfer gündeminde olması nedeniyle büyük ilgi uyandırdı. Bordo-mavililer, transfer sezonunda dikkat çeken bir adım attı.

Detaylar bekleniyor

Trabzonspor, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı ileri sürülürken, kulüpler bonservis pazarlığı yapıldığı belirtildi. Ancak taraftarlar, transferin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a ne kadar katkı sağlayacağı merak konusu.