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Fenerbahçeli 7 futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı!

Geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu hakkında karar verildi.

Haber Merkezi
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Fenerbahçeli 7 futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı!
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart 2024 tarihinde Papara Park'ta oynanan maç sonrasında çıkan olaylarda, sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

17 Mart 2024 tarihinde Papara Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yenmiş, maç içinde ve karşılaşma sonunda yaşananlar futbolun önüne geçmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre; süren olayla ilgili soruşturmada 3 Fenerbahçeli futbolcu için, sahaya giren taraftarlardan kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Ayrıca 4 futbolcu için basit yaralama suçundan savcılık uzlaştırma bürosuna dosya gönderildi.

Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşma sağlanamazsa 4 futbolcuya basit yaralama suçundan dava açılacak.

Ne olmuştu?

Trabzon'da istenmeyen olaylar yaşanmış, Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılırken maç sonu sahaya inen taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı.

 

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