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Scholz: Alman otomobil üreticileri Çin rekabetinden korkmamalı

Alman otomotiv sektöründe üreticilerin sorunları Çin ile rekabet ortamında büyürken, Almanya Başbakanı bu konuda değerlendirmelerde bulundu. Scholz, "Alman otomobil üreticileri Çin rekabetinden korkmamalı" dedi.

Haber Merkezi
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Scholz: Alman otomobil üreticileri Çin rekabetinden korkmamalı
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Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Alman otomobil üreticilerinin Çin'den gelecek rekabetten korkmamaları gerektiğini söyledi.

"Bazıları Çin'in elektrikli motorlar konusunda bizden çok daha iyisini yapabileceğini söylüyor" diyen Scholz, sektörün geçmişte Güney Kore ve Japonya'dan gelen güçlü rekabeti atlattığına dikkat çekerek ve Almanya'nın Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) yönelik tarifelerine karşı duruşunu yineleyerek "Alman şirketlerinin bu rekabetten korkmasına gerek yok" dedi.

Scholz, "Bize zarar veren tarifelere karşıyım" dedi ve AB'nin bu tür tedbirleri, damping ve sübvansiyonların Avrupalı üreticileri, örneğin çelik endüstrisinde, dezavantajlı duruma düşürdüğü durumlarda kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.

AB, haksız devlet sübvansiyonlarından yararlandıklarını söyleyerek Çin yapımı elektrikli araçlara ağır gümrük vergileri uyguluyor. Pekin bunu reddederek misilleme tehdidinde bulunurken, karlarının yaklaşık üçte birini Çin'de elde eden Alman otomobil üreticileri endişelerini dile getirerek daha fazla görüşme çağrısında bulundu. Almanya tarifelere karşı oy kullandı.

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