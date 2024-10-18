Alman otomobil devleri gündemde kalmak için mücadele ediyor

Almanya'nın otomotiv sektörü, elektrifikasyon çağında geçerliliğini korumakta zorlanıyor. Volkswagen, Mercedes-Benz Group ve BMW gibi büyük yerli üreticiler, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki ekonomik zayıflık ve durgun talebi gerekçe göstererek geçtiğimiz haftalarda kâr uyarıları yayınladı.

Bu olumsuzluklar Avrupa'nın en büyük ekonomisine özgü olmamakla birlikte, Volkswagen'deki tarihi işten çıkarmalar ve olası Alman fabrikalarının kapatılması, Almanya'nın elektrikli otomobil sübvansiyon programının geçen yılın sonlarında aniden sona ermesi ve Berlin'in diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinin Çin elektrikli araçlarına (EV) yönelik AB tarifeleri lehine oy kullanmasını engelleyememesinin ardından geldi.

Hollanda bankası ING'nin ulaştırma ve lojistikten sorumlu kıdemli sektör ekonomisti Rico Luman, "Alman kalite etiketinin genel olarak hala geçerli olduğuna inanıyorum, ancak otomotiv dünyası hızla değiştiği için bu yeterli değil. Bu her zaman ürün, kalite ve fiyatın bir karışımıdır. Ve kalite de geçmişle ilişkilendiriliyor, oysa şu anda model yelpazelerinde tam ölçekli bir yenileme içindeyiz. Dolayısıyla müşteriler her halükârda yeni konseptlere bakıyor" dedi.

Luman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl soru, Alman otomobil üreticilerinin ürün portföylerini ayarlayıp ayarlayamayacakları, organizasyonlarını değiştirip değiştiremeyecekleri ve on yıllardır sahip oldukları statü ve uygunluğu korumak için üretkenliği yeterince hızlı artırıp artıramayacaklarıdır."