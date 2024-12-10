Ağır ticari araç pazarı kasımda yüzde 11 daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) raporuna göre, kasım ayında çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 azalarak bin 558 adet, 16 ton ve üstü Kamyon satışları yüzde 17 oranında azalarak bin 143 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 67 oranında artarak 812 adet oldu.

Ağır Ticari araç pazarı (16 ton ve üstü Kamyon/Çekici) son 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 24 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre yüzde 24 artarken, Kamyon satışları da yüzde 24 oranında artış gösterdi.

Toplam Semi-Treyler Araç Pazarı kasım ayında bir önceki yılın aynı göre yüzde 25 oranında artarak bin 4 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde de daralma

2024 yılı Ocak-Kasım dönemi Ağır Ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 34 bin 734 oldu.

Çekici satışları, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 27 oranında azalarak 16 bin 153 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 11 oranında artarak 13 bin 23 adet olarak belirlendi. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 8 oranında artarak 5.558 adet seviyesine geldi.

2024 yılı Ocak-Kasım dönemi Semi-Treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 oranında azaldı. Satış adedi ise 7.343 oldu.