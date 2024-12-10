İkinci el araç fiyatları kasım ayında arttı

Şirketin kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, ikinci el araç fiyatları, eylül ve ekimden sonra kasımda da artmaya devam etti. Kasımda ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,5 artış kaydedildi.

İkinci el araç fiyatlarındaki değişim enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıl başından 11'inci ayın sonuna kadar enflasyon artışı yüzde 42,9 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte ikinci el araç fiyatları ise yüzde 16,3 fiyat artışı gösterdi.

"Sonbahar boyunca artış yaşandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarında sonbahar boyunca artış olduğunu belirterek, bu durumun 2025'e yönelik sektörün büyüme beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

"Aracını satmak isteyenler en iyi değer üzerinden satabilir"

Yatırım açısından bakıldığında yıl başından beri döviz kurunun yüzde 17 civarında artış gösterdiğini kaydeden Gözelekli, "İkinci el araç fiyatlarındaki artış da bu oranlara paralel bir durum sergiledi. Şu an ikinci el piyasasında talebin güçlü ve fiyatların yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Aracını satmak isteyenler, piyasadaki bu olumlu trendden yararlanarak araçlarını yıl içindeki en iyi değer üzerinden satabilir." ifadelerini kullandı.