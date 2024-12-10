Sanayi üretiminde daralma sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2024 verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 azalırken, son 5 aydır yıllık bazda gerileme sürdü.

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.