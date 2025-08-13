Kerry’den, Türkiye üretimini 4’e katlayacak Dilovası yatırımı

Tat ve beslenme devi Kerry, Tuzla’daki üretim tesisini 2026’da Dilovası’na taşıyarak kapasitesini dört katına çıkaracak. 54 ülkede 124 tesisi bulunan Kerry’nin Ortadoğu, Türkiye ve Pakistan Genel Müdürü İnanç Işık, “Türkiye, mutfak kültürü, kaliteli üretimi ve yenilikçiliğiyle bölgede büyümenin motoru” diyor.

İrlanda merkezli tat ve beslenme devi Kerry, Türkiye’deki varlığını güçlendirecek büyük bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Şirketin Ortadoğu, Türkiye ve Pakistan Genel Müdürü İnanç Işık, mevcut Tuzla tesisini 2026’da Dilovası’na taşıyarak üretim kapasitesini dört katına çıkaracaklarını açıkladı. Yeni hatlar, genişleyen ürün portföyü ve Ar-Ge gücüyle Türkiye’nin, Kerry’nin bölgesel üssü olması hedefleniyor.

1972’de İrlanda’da süt kooperatiflerinin birleşmesiyle kurulan Kerry, bugün 124 fabrikada 21 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor, 7 milyar Euro’yu aşan cirosuyla gıda sektörünün inovasyon liderlerinden biri olarak anılıyor. 3 milyar Euro’nun üzerinde Ar-Ge yatırımına imza atan şirketin 70 inovasyon merkezi bulunuyor. Türkiye ise, güçlü mutfak kültürü, kaliteli üretim ve yenilikçi potansiyeliyle bu küresel ağda stratejik bir konumda. 2006 yılında ticaret ofisiyle Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Kerry, 2015’te Krater markası satın alınarak yerli üretime geçti. İstanbul Tuzla’daki kısa üç üretim hattıyla hizmet veriyor.

Kerry’nin Türkiye’de çalışmalarını anlatan İnanç Işık’ın verdiği bilgilere göre Türkiye’de pandemiden hemen sonra 2022- 2024 yılları arasında gıdada 20 bin yeni ürün lansmanı yapıldı. Işık, bu durumu şöyle dile getiriyor: “Yeni ürün anlamında Türkiye, bölgesinde açık ara lider. Biz de gıda sektörünün önemli bir hammadde tedarikçisi olarak bu yenilik rüzgarını Ar-Ge ile destekliyoruz. Sorumlu olduğum 22 ülkeyi kapsayan bölgeye, Tuzla fabrikamız dâhil olmak üzere Kerry’nin 40’tan fazla fabrikasından hammadde tedariki sağlıyoruz. Türkiye’de üretilen ürünlerin bu ticaretteki payı, 2026’da faaliyete geçecek Dilovası fabrikamızla birlikte önemli ölçüde artacak ve Türkiye, bölgenin ilk üç tedarik noktasından biri konumuna yükselecek. Bu yatırımla birlikte ülkemiz 2027 itibarıyla Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine içecek çözümleri, pastacılık ürünleri ve tat çözümlerinin ihracat üssü hâline gelecektir.”

2026'nın ikinci yarısında devreye girecek

Işık yeni yatırımlarıyla ilgili ayrıntıları da, “2026 yılı ortasında Dilovası’ndaki yeni yatırımımızı tamamlayarak oraya geçmiş olacağız. Türkiye’de 100’ün üzerinde çalışanı bulunan Kerry, bu yatırımla bu sayıyı yüzde 70 artıracak. Ancak asıl etki, hammadde ve inovasyon desteği sağladığı binlerce üreticide görülecek. Türkiye’yi inovasyon, üretim ve insan kaynağı merkezi haline getirmek istiyoruz” şeklinde paylaşarak, zincirin tüm halkalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Global trendlerden yerel damaklara

Türkiye’deki Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ile ilgili de bilgi veren İnanç Işık, “Burada merkezimiz unlu mamuller, içecek, pastacılık ve dondurma kategorilerinde yenilikler geliştiriyor. 7 mühendis ve teknisyenin yanı sıra, 8 miksolojist ve 4 pastacılık- dondurma şefi ile çalışan merkez, global trendleri yerel damak tadına uyarlamada kilit rol oynuyor” açıklamalarında bulunuyor.

“Kerry, global trendleri yerel damak tadına uyarlamada “kopyala- yapıştır” yöntemini de reddediyor” diyen Işık, “Örneğin, matcha gibi başlangıçta Türkiye’de yabancı bulunan lezzetler, doğru reçetelerle tüketicinin beğenisini kazanıyor. Her pazarın kendi dinamikleri, tüketici profili ve lezzet beklentisi var. Biz bunları analiz edip ürünlerimizi buna göre geliştiriyoruz” açıklamalarını yaparak, Türkiye’nin Z kuşağından gelen sağlıklı ürün talebi ile çapraz kategori trendlerinde öncü rol oynadığını belirtiyor.

Işık, 40 binin üzerinde gıda ve içecek üreticisinin faaliyet gösterdiği Türkiye’de, Kerry’nin doğrudan veya distribütörleri aracılığıyla 1000’i aşkın firmaya hammadde sağladığının da bilgisini veriyor.

22 ülke, 3 ayrı fabrika yönetiyor

İnanç Işık, kendisine bağlı bölgede 22 ülke bulunduğunun da bilgisini vererek, “Bu alanda üç fabrikamız var. Biri Tuzla’da diğeri Suudi Arabistan Cidde’de, bir diğeri ise Sohar Umman’da” şeklinde konuşuyor.

130 distribütörle 20 bin kafeye ulaşıyor

Da Vinci Gourmet, Kerry’nin tat ve şurup markası. Özellikle baristalar ve miksolojiste yakın temasta çalışıyor. 130 distribütör aracılığıyla 20 bin kafe, restoran ve pastaneye ulaşan şirket, yeni lezzetleri önce bu alanda deniyor. Işık, “DaVinci markası premium segmentte pazar lideri. Sloganı, sanat, zanaat ve bilim. Çünkü ev dışı tüketim yeniliklerin doğduğu yer. Perakendeye geçiş, raf maliyeti ve paketleme yatırımı gerektiriyor, ama bu sürece hazır olanlar kalıcı başarı sağlıyor” diyor.

“Tadını tuzunu bozmadan azaltıyoruz”

Kerry’nin Türkiye’de geliştirdiği hem tuz hem şeker azaltma çözümü ise Tastesense. İnanç Işık’a göre, tüketici eğilimleri ne kadar değişirse değişsin tat, daima bir numaralı satın alma kriteri. Işık, şu bilgileri veriyor: “Sağlıklı ürünleri, tat beklentisinden ödün vermeden sunmak zorundayız. Şeker azaltma ve tuz azaltma çözümlerimiz bu anlayışın ürünü. Şeker oranını yüzde 25-50 arasında düşürürken, tat dengesini koruyoruz. Fermantasyon teknolojileriyle atıştırmalıklarda tuz oranını yüzde 55’e kadar azaltabiliyoruz. Tadını tuzunu bozmadan azaltıyoruz.”