Enerjide konjonktür değişti, Zeren mobilya ve doğalgazla büyüyecek

Zeren Group CEO Vekili Yusuf Yatkın, küresel petrol ticaretinde değişen dengeler nedeniyle Alpet’ten çıkış yaptıklarını belirterek, satıştan elde edilen kaynağın Alfemo markaları için tamamlayıcı bir satın almaya yönlendirileceğini söyledi. Hala amiral gemilerinin enerji sektörü olduğunun altını çizen Yatkın, “Avrupa’da doğalgaz ticaretine odaklanacağız” diye konuştu.

Vekili Yusuf Yatkın ile Zeren SK Genel Sekreteri Gizem Türkmen Atlı, Ankara Zeren SK’nın İtalya temsilcisi A. Carraro Prosecco Doc Conegliano ile oynadığı maç öncesinde sorularımızı yanıtladı. Kıran kırana geçen maçta Zeren SK, uzatma seti tie-break’te, aynı zamanda Kadın Milli Voleybol Takımı Teknik Direktörü Daniele Santarelli’nin çalıştırdığı rakibine bir puan farkla 3-2 mağlup oldu.

Zeren Group Holding, son yıllarda enerji ve mobilya sektörlerinde attığı adımlarla portföyünü yeniden konumlandırıyor. Holdingin CEO Vekili Yusuf Yatkın, özellikle petrol ve petrol ürünleri ticaretinde küresel konjonktürün değişmesiyle birlikte akaryakıt dağıtım şirketi Alpet’ten çıkış kararı aldıklarını; bu satıştan elde edilen kaynağın ise grup için yeni büyüme alanı olan mobilya sektörüne, özellikle Alfemo’nun güçlendirilmesine ve tamamlayıcı bir satın almaya yönlendirildiğini açıkladı.

1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kurulan ve bugün 50 yılı aşan geçmişiyle farklı ülkelerde ticaret ve üretim faaliyetleri yürüten Zeren Group, ağırlığını uzun yıllardır petrol, doğalgaz ve gayrimenkule veriyordu. Ancak enerji piyasalarında özellikle Rusya–Ukrayna savaşının ardından bozulan dengeler, grubun stratejik önceliklerini yeniden şekillendirdi.

“Küresel petrol ticareti değişti, Alpet’ten çıktık"

Yatkın, son 7 yılda uluslararası petrol ticareti ile büyüyen grubun, Alpet’i satın alarak bu alanda B2C modele de geçiş yapmak istediğini anlattı. Ancak savaşın tetiklediği rafineri hasarları ve ürün tedarikindeki aksamaların, bu yatırımın sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını kaydeden Yatkın, “Rusya–Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa’daki rafineriler ciddi hasar gördü. Ürün tedarikinde tüm şirketler gibi biz de sıkıntı yaşadık. Kısıtlı ürün yüksek fiyattan gelince, daha önce sahip olduğumuz maliyet avantajı ortadan kalktı. Bu nedenle Alpet’ten çıkma kararı aldık” dedi.

Bu kararın ardından ana faaliyet aksını yeniden enerji ticaretinin kurumsal boyutu ile mobilya üretimine yönelttiklerini kaydeden Yatkın, grubun uluslararası enerji ticaretinde ABD ve AB yaptırımlarına tam uyum içinde çalıştığını vurgulayarak, petrol ürünlerinde daralan hacmin yerini bugün Avrupa’da büyüyen doğalgaz ticaretinin aldığını söyledi.

“Alfemo çok hızlı büyüdü şimdi ikinci hamle geliyor”

Zeren Group’un mobilya sektörüne girişi, Alfemo’nun satın alınmasıyla gerçekleşti. Satın alma sonrası yapılan modernizasyon yatırımları, kısa sürede güçlü bir dönüş yarattı. Alfemo’nun satışlarının aylık 45–50 milyon TL seviyesinden 175 milyon TL’ye çıktığını belirten Yatkın, fabrikanın çatı GES’i dahil olmak üzere 5 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı planlandığını, makine parkurunun yenilenmesi için de büyük bir bütçe ayrıldığını söyledi.

Yatkın’ın asıl dikkat çektiği nokta ise Alpet satışından elde edilen kaynağın yönü oldu. Yatkın, “Akaryakıt dağıtımından çıkış kararını yalnızca portföy sadeleşmesi olarak görmedik. Bu kaynağı Alfemo’nun büyümesini destekleyecek tamamlayıcı bir satın almaya yönlendiriyoruz. Süreç ilerliyor.”

Yatkın’ın verdiği bilgilere göre grup hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara açılmayı hedefl iyor; Irak, Suriye ve Ukrayna pazarları potansiyel büyüme alanları olarak görülüyor. Özellikle Suriye’de “erken pozisyon alma” stratejisi öne çıkıyor.

Hollanda ve Romanya şirketleri ile doğalgazda büyüyor

Yatkın, petrol ticaretinin daralmasına karşın doğalgaz alanında Avrupa merkezli güçlü bir yapı kurduklarını açıkladı. Hollanda ve Romanya’da bulunan iki şirket, Macaristan’dan Avusturya’ya uzanan geniş bir coğrafyada doğalgaz ticareti yapıyor. Yatkın’a göre grubun enerji gelirlerinin üçte birinden fazlası hâlâ bu alandan geliyor: “Önümüzdeki dönemde büyüme iki kanaldan gelecek. Bunlar; doğalgaz ticareti ve mobilya. Petrol ürünleri ticaretine devam edeceğiz ancak esas ölçeklenme bu iki sektörde olacak.”

“Bu yıl 1.000 kişilik istihdamı aştık”

Zeren Group’un 20’ye yakın şirketi bulunduğunu bu yapıyı holdingleştirme dönük çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yatkın, “1.000’in üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi. Yatkın, yeniden şekillenen stratejinin hem endüstriyel hem ticari hem de sosyal alanlarda yeni yatırımları beraberinde getireceğini ifade etti.

Londra’da yeme içmeye, Düzce’de metale yatırım

Grubun Londra’da üç farklı yeme–içme markası bulunuyor: Pide & Co, 42 Holborn ve Cafe Route. Pide & Co için iki yeni şubeye daha bakılıyor. Bu yatırımlar, Yatkın’a göre “stratejik ve prestij odaklı”. Sanayi tarafında ise Düzce merkezli Zeren Metal, rulo, levha ve folyo üretimiyle uluslararası ihracat yapan önemli bir aktör olarak grubun portföyünde yer almayı sürdürüyor.

Avrupa’da voleybolun sponsoru Sultan Ligi’nde Ankara’nın takımı

Zeren Group’un en büyük heyecanı da spor alanına sağladıkları katkılar. Grubun 2022’de kurduğu Zeren Spor Kulübü (Ankara Zeren SK), kısa sürede Türkiye voleybolunun üst liglerine yükselerek bugün Sultanlar Liginde mücadele ediyor. Kulübün Genel Sekreteri Gizem Türkmen Atlı, yapılanmanın yalnızca sportif başarıya değil, toplumsal faydaya da odaklandığını söyledi. Takım, kurulmasının ardından her sezon bir üst lige çıkarak bugün ligde üst sıralarda yer alan genç ve dinamik bir kadroya sahip. Kulübün toplam 120 sporcuyu kapsayan geniş bir altyapı organizasyonu bulunuyor. Ankara merkezli kulüp, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’nun yenilemesini üstlendi.

CEV Zeren Group Champions League

Zeren Group, 2026 sezonu itibarıyla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin isim ortağı oldu. Turnuva, bu tarihten itibaren resmi olarak “CEV ZEREN Group Champions League” adını taşıyor. Avrupa voleybolunun en prestijli kulüp organizasyonunda yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yapılan bu isim ortaklığı, şirketin Avrupa’da görünürlüğünü güçlendiren bir adım oldu. Zeren Group’un enerji teknolojileri şirketi MYZ Co Charge, Hatay Voleybol'un forma sırt sponsoru olarak kulübün sahaya dönüşüne katkıda bulundu.

Bir Sen Bir Gelecek Projesi

Grubun gençlere yönelik sosyal yatırım programı “Bir Sen Bir Gelecek”, 2024'ten bu yana üniversite öğrencilerine liderlik ve sürdürülebilirlik eğitim, mentorluk ve yurtdışı deneyimi sunuyor. 2025 döneminde programa 1.000 kişi başvurdu, eğitimleri tamamlayan 400 öğrenci mezun oldu.