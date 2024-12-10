Esad'ın işkenceci generali Ali Mahmud ölü bulundu

Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam'daki karargah ofisinde ölü bulundu. Suriyeli sivillere yönelik işkenceleri yöneten ve binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Ali Mahmud'un cesedinin yanında bir adet tabanca da bulundu.

Mahir Esad'ın nerede olduğu ise bilinmiyor

4'üncü Tümen Harekat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mahmud'un, rejimin devrilmesi sonrası devrimi önlemekte başarısız olduğu için intihar ettiği veya infaz edildiği kaydedildi. Esad ailesi adına yasadışı işleri de yönettiği iddia edilen Mahir Esad'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.