  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Esad'ın işkenceci generali Ali Mahmud ölü bulundu
Takip Et

Esad'ın işkenceci generali Ali Mahmud ölü bulundu

Devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam’daki karargah ofisinde ölü bulundu. Rejimin çöküşünün ardından Mahmud'un, devrimi engelleme çabalarında başarısız olduğu için intihar ettiği ya da infaz edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Esad'ın işkenceci generali Ali Mahmud ölü bulundu
Takip Et

Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam'daki karargah ofisinde ölü bulundu. Suriyeli sivillere yönelik işkenceleri yöneten ve binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Ali Mahmud'un cesedinin yanında bir adet tabanca da bulundu.

Mahir Esad'ın nerede olduğu ise bilinmiyor

4'üncü Tümen Harekat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mahmud'un, rejimin devrilmesi sonrası devrimi önlemekte başarısız olduğu için intihar ettiği veya infaz edildiği kaydedildi. Esad ailesi adına yasadışı işleri de yönettiği iddia edilen Mahir Esad'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.

İhracat ve ithalatta birim değerler arttıİhracat ve ithalatta birim değerler arttıEkonomi

 

İngiliz bankacılık devinden Bitcoin için 2025 senaryosu: 200 bin dolara yükselebilirİngiliz bankacılık devinden Bitcoin için 2025 senaryosu: 200 bin dolara yükselebilirKüresel Ekonomi

 

Dünya
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon hakkında 'gözaltına alınsın' tasarısı
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon hakkında flaş karar
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti
Esad kaç milyar dolar kaçırdı? Yanında götürdüğü servet ortaya çıktı
Esad kaç milyar dolar kaçırdı? Yanında götürdüğü servet ortaya çıktı
Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler devam ediyor
Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler devam ediyor
Katar, Suudi Arabistan ve Irak'tan İsrail'in Suriye'deki toprak gaspına kınama!
Katar, Suudi Arabistan ve Irak'tan İsrail'in Suriye'deki toprak gaspına kınama!
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Aldahhak: Suriyeliler için daha parlak bir gelecek istiyoruz
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Aldahhak: Suriyeliler için daha parlak bir gelecek istiyoruz