Dev bankalardan altına revizyon: Yeniden yükselecek mi?

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken, haftanın ikinci gününde de ticaret geriliminin azalmasıyla kaybını sürdürüyor. Ons altın 3 bin 213 dolara kadar geri çekilirken; ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altında değer kaybediyor.

Ancak kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, küresel ölçekte önde gelen bankalar altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentilerini sürdürmeye devam ediyor.

Altında uzun vadeli bakış: Goldman Sachs’tan revize tahmin

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu tahminini güncelledi. Daha önce ons altın için 3.300 dolar hedefi açıklayan banka, yeni yayımladığı raporunda bu tahmini 3.700 dolara yükseltti.

Banka analistleri, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltabileceğini vurgulayarak, altına yatırım yaparken uzun vadeli bir bakış açısının benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Zirve tahminleri yükseldi

Goldman Sachs ile birlikte diğer büyük yatırım bankaları da altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

UBS, ons altın için yıl sonu hedefini 3 bin 500 dolara çıkarırken; Commerzbank 3 bin dolar, Deutsche Bank 3 bin 139 dolar, HSBC 3 bin 15 dolar, Bank of America 3 bin 63 dolar ve Citi ise 3 bin 500 dolar seviyesini öngördü.

Bankalar, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve devam eden enflasyon baskılarının altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği görüşünde birleşti.

Uzmanlar uzun vadeye işaret ediyor

Altın fiyatlarındaki mevcut gerilemenin arkasında, ABD dolarındaki güçlenme ve faiz artışı beklentileri yer alıyor. Ancak uzmanlar, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ile merkez bankalarının devam eden altın alımlarının, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye’de ise gram altının yönü, hem ons altındaki hareketlere hem de döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak belirleniyor.