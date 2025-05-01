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Ankara'da 1 Mayıs: Tandoğan Meydanı'na yürüyüş başladı

Ankara'da sendikalar, dernekler, odalar, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyesi emekçiler, çalışanlar ve öğrenciler 1 Mayıs nedeniyle Ulus'taki Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Emekçiler, kutlamaların yapılacağı Tandoğan Meydanı'na yürüyüşe başladı.

Haber Merkezi
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Ankara'da 1 Mayıs: Tandoğan Meydanı'na yürüyüş başladı
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ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre Ankara'da sendikalar, dernekler, odalar, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyesi emekçiler, çalışanlar, öğrenciler 1 Mayıs dolayısıyla Ulus'taki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden Tandoğan Meydanı'na yürüyüşe başladı.

DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası'nca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

Kutlamaya katılan sendikalar, dernekler, odalar, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyelerinden oluşan işçiler, emekçiler, çalışanlar AKM önünde bir araya geldi.

Ellerinde "Yaşasın 1 Mayıs", "Nehirden, denize özgür Filistin" , "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez", "Ya adalet ya sefalet" yazılı dövizler, flamalar taşıyan katılımcılar, AKM alanına polis noktalarından güvenlik kontrollerinden geçirilerek alındı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda tutuklanan üniversite öğrencilerine destek için çok sayıda üniversite öğrenci de kortej yürüyüşünde yerini aldı. Öğrenciler alana girişte alkışlarla karşılandı.

Kortejde bulunanlar daha sonra "Yaşasın 1 Mayıs", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak Tandoğan Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.   

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