HAK-İŞ Başkanı Arslan: Türkiye’de kaynak sorunu değil bölüşüm sorunu var

Mehmet KAYA/ANKARA

HAK-İŞ Konfederasyonu, illerde 1 Mayıs mitinglerine 2025 yılında Rize’de devam etti. Rize 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki mitinge, HAK-İŞ’e üye sendikaların ilerdeki temsilcileri ve Rize bölgesindeki işçiler, Konfederasyona üye sendikaların başkanları katıldı. Meydanda, işçi hakları ve taleplerine yönelik sloganlar yanında, Gazze’deki İsrail saldırıları ve Filistin ile dayanışma da dile getirildi. Miting alanındaki bayrak ve sloganlarda Filistin bayrakları da kullanıldı.

Mitingde bir konuşma yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’nin kaynak sorunu olmadığını, bölüşüm sorunu olduğunu belirterek, “Biz ülkemizi seviyoruz, dayanışmasına birliğine ihtiyacımız var. Gelişime katkı veririz, fedakarlık yaparız ama hakça bölüşüm olmazsa buna itiraz ediyoruz. Ülkemizin sorunlarının geçici olduğuna inanıyorum” dedi. Arslan, halen grev ve eylemler devam eden, Ankara Altındağ Belediyesi, Van İpekyolu, Diyarbakır belediyeleri, Hatay Yolbulan Metal ve İzmir Lezita’da eylem ve grevlerde olan işçileri selamladı. Arslan, Çaykur’da geçici işçilerin kadroya alınması, çalışma sürelerinin uzatılması için girişimlerin devam ettiğini vurguladı.

Arslan, HAK-İŞ Akademi’nin ilk çalışmasının vergi konusunda olduğunu belirterek, emek ve sermaye açısından Türkiye’de vergi adaletsizliği olduğunu belirtti. Arslan, “Veri olacak ama adaletli olacak, çalışanlar verginin ana yükünü üstleniyor, plazalarda oturuyorlar vergi vermiyorlar. ..Vergi adaleti için bu meydanları tekrar doldurmaya var mısınız” dedi.

Kamu çerçeve protokolü

Mahmut Arslan, devam eden kamu toplu sözleşme görüşmelerinde çerçeve protokolü görüşmelerine ilişkin olarak da sendikalarla birlikte işçinin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, sendikaların tüm taleplerinin hükümete iletildiğini belirterek, “Bundan sonrası birlikte mücadele, sizlerin desteğiyle olacak. Kamu çerçeve sözleşmesi için mücadeleye var mısınız, gücümüzü ve sesinizi TÜHİS’e (kamu işveren sendikası) duyurmamız gerekiyor” diye konuştu.

Asgari ücret ve kadroya alınmayan taşeron işçileri

HAK-İŞ’in çabasıyla kamuda taşeron eliyle çalıştırılan işçilerin kadroya alındığını hatırlatan Arslan, belediye ve KİT’ler başta olmak üzere kamu nitelikli kuruluşlarda taşeron işçiler bulunduğunu hatırlatarak, tüm işçilerin kadroya alınması için mücadele edeceğini belirtti. HAK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına itiraz ettiğini hatırlatan Arslan, “Yıllardır söyledik bu yıl TÜRK-İŞ anladı, anladıkları için teşekkür ederim. TÜRK-İŞ komisyondan bu yapısı devam ederse ayrıldı. İşçinin tümünün temsil edilmediği bir asgari ücret komisyonu olmadan bu yıl yapılmayacak. Biz kimseyi satmadık, satmayacağız” diye konuştu.

Arslan, emeklilik sisteminin de yanlış olduğunu belirterek, uzun yılların ardından emekli aylıklarının asgari ücretin altına düştüğünü, adaletsiz bir sisteminin maaş bağlama yönünden süratle düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Özel sektörde örgütlenmenin önündeki engellerin devam ettiğini belirten Mahmut Arslan “Özel sektörde örgütlenmenin önünde barajlar, engeller var. Bunları yıkıp geçmek zorundayız. Buradaki yasaların, engellerin kaldırılması gerekiyor. Özel sektörde sendikal örgütlenme başladığında ya iş ya sendika diyorlar. Biz, sendikaya üye oldu diye işçi çıkarılamasın, işe iadeler yıllarca sürmesin, örgütlenmeye engel olanlara, işten çıkaranlara ceza yolu açılsın” dedi.

Mahmut Arslan, Türkiye’de kar hırı yüzünden iş kazası ve meslek hastalıklarının çok yüksek olduğunu belirterek, hayat kayıplarına karşı mücadele edilmesini istedi. Arslan, “Buna kadar diyemeyiz, bu cinayettir. İş güvenliği alınmayan hiçbir alanda çalışmayın.” diye konuştu.

Arslan ayrıca, insani ve insan hakları başta olmak üzere, Kudüs’ün İslam açısından önemi ve Filistin’de 400 yıllık Osmanlı iktidarı, hatta bazı tapuların hala sahipliğinin devam ettiği için Filistin halkına karşı yapılan saldırılara karşı durulması gerektiğini, HAK-İŞ’in dini ya da etnik kimliği ne olursa olsun haksızlıklara uğrayanlara destek verdiğini, Filistin için de güçlü desteğinin süreceğini anlattı. Miting herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.