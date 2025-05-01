  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'de yangınlar sürüyor! Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alan alevlere teslim oldu
Takip Et

İsrail'de yangınlar sürüyor! Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alan alevlere teslim oldu

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan yayılan orman yangınlarının 11 noktada devam ettiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'de yangınlar sürüyor! Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alan alevlere teslim oldu
Takip Et

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 119 itfaiye ekibi ve 10 itfaiye uçağının Kudüs'ün dağlık bölgesinde yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Yangın 11 noktada sürüyor

Yangının 11 noktada devam ettiği aktarıldı.

Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim yerlerine dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Cohen, yaklaşık 10 bin kişiyi tahliye ederek barınma hizmeti verdiklerini paylaştı.Öte yandan Times Of Israel'in haberinde yangının yayılması tehlikesiyle Mevo Horon bölgesinden tahliye edilenlerin 18 saat sonra evlerine dönmelerine izin verildiği belirtildi.

Çok sayıda bölgenin yangınlar sebebiyle tahliye edilmiş halde olduğu hatırlatıldı.İsrail'de dün çıkan yangınlar hızla yayılmıştı. Yaklaşık 12 bin dönüm alanı etkileyen yangınlara müdahale etkisiz kalan İsrailli yetkililer uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedikUlaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedikGündem
Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların küresel ekonomiye etkileriEnerji fiyatlarındaki dalgalanmaların küresel ekonomiye etkileriEkonomi

 

 

Dünya
Gazze'de can kaybı 52 bin 418'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 52 bin 418'e yükseldi
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem!
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem!
BM: Esad rejimi devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
BM: Esad rejimi devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
Filistin'de işsiz sayısı 507 bine yükseldi
Filistin'de işsiz sayısı 507 bine yükseldi
ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?
ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?
Trump'tan "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı
Trump'tan "potansiyel ticaret anlaşması" mesajı