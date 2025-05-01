Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27 bin 383 metrelik kısmı Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.

Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak

İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

Bakan Kurum "Kanal İstanbul gündemimizde değil" demişti

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Kanal İstanbul ile ilgili sorulan soruya, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum." cevabını vermişti.